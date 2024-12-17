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SPX iki farklı konsept mağazayı müşterileri ile buluşturdu

SPX, iki farklı mağaza konseptiyle sporseverlerin yanında yer alamaya devam ediyor. SPX Dağ ve SPX Limited Mağazaları Uludağ, Kartalkaya, Palandöken, Erciyes ve Sarıkamış’ta kayak severlerin, snowboard tutkunlarının ve outdoor sporcuların yeni adresi oluyor.

Haber Merkezi
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SPX iki farklı konsept mağazayı müşterileri ile buluşturdu
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Uludağ, Palandöken, Kartalkaya, Erciyes ve Sarıkamış’ta açılan SPX Dağ Mağazaları, outdoor tutkunlarını kalite, uzmanlık ve ulaşılabilirlikle buluşturuyor.

Doğa ve kış sporlarına özel ekipman, teknik kıyafet, aksesuar ve en son teknolojiyle donatılmış ürünler sunan SPX Dağ Mağazaları, doğa sporlarının yoğun olarak tercih edildiği özel lokasyonlarda hizmet veriyor. Outdoor aktivitelerine katılanların kolayca ulaşabileceği bu mağazalar, kış sporları için gereken tüm ekipmanı bir arada sunmanın yanı sıra hem amatör hem de profesyonel sporcular için ideal bir alışveriş noktası olmasıyla ön plana çıkıyor.

Sınırlı sayıda üretilen ve özel koleksiyonların yer aldığı SPX Limited Mağazaları ise eşsiz parçalar sunarak hem performansı hem de modayı bir araya getiriyor.  Goldbergh, Perfect Moment, Fusalp, Rossignol, Peak Performance, Bogner F+I, Spyder ve Phenix gibi dünyaca ünlü markaların yer aldığı SPX Limited Mağazaları, tarzını özgün ve seçkin parçalarla yansıtmak isteyenlere hitap ediyor.

SPX CEO’su Barış Andırınlı: Doğanın merkezinde yeni bir konsept sunuyoruz

Kayak merkezlerinde açtıkları iki farklı mağaza konsepti ile spor ve doğa tutkunlarının hayatını kolaylaştırmayı ve ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde karşılamayı hedeflediklerini belirten SPX CEO’su Barış Andırınlı, “SPX olarak, doğa ve spor tutkunlarına her zaman en iyisini sunmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin en popüler kayak ve dağ bölgelerinde açtığımız SPX Dağ ve SPX Limited Mağazaları, sadece bir alışveriş noktası değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı platformu olacak. Bu yıl 5 farklı lokasyonda 8 dağ ve limited mağazamız ile kış sporlarını seven herkes için en iyi ekipmanlara erişim imkânı sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

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