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Ahmet Kaya'nın şarkısına benzetilmişti: Adele'in şarkısı hakkında kaldırma kararı

Brezilya'da bir mahkeme, İngiliz şarkıcı ve besteci Adele'in 'Million Years Ago' isimli şarkısını 'intihal' iddiası nedeniyle internet servisleri de dahil olmak üzere dünya çapında kaldırılmasını emretti.

Haber Merkezi
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Ahmet Kaya'nın şarkısına benzetilmişti: Adele'in şarkısı hakkında kaldırma kararı
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Brezilyalı hakim, Toninho Geraes adlı bestecinin intihal suçlaması nedeniyle Adele'in 2015 tarihli ‘Million Years Ago’ şarkısının kaldırılmasına karar verdi.

The Guardian'ın aktardığına göre hakim, Sony ve Universal müzik şirketlerini, şarkıyı herhangi bir platformda kullanmamaları için uyardı. Geraes, şarkının telif hakları nedeniyle 160 bin dolar tazminat talep ederken, müzik şirketleri her ihlal için 8 bin dolar ceza ödemekle karşı karşıya kalacak.

Ahmet Kaya'nın şarkısına da benzetilmişti

Adele'in 2015 yılında piyasaya sürülen '25' adlı albümünde yer alan şarkı, Ahmet Kaya'dan alıntı olduğu iddiasıyla gündeme gelmişti. 'Million Years Ago' (Milyonlarca Yıl Önce) şarkısı ile Ahmet Kaya'nın 1985'te seslendirdiği 'Acılara Tutunmak' şarkısı arasındaki benzerlik, Türkiye'de özellikle sosyal medyada büyük tartışma konusu olmuştu.

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