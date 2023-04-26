STAR Rafineri yüzde 113 kapasiteyle çalıştı

Mehmet KARA - İZMİR

SOCAR Türkiye CEO’su Elçin İbadov ile SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Anar Mammadov, Grubun 2022 yılı performansı ile geleceğe dair hedefleri konusunda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Grup bünyesindeki, Türkiye’nin tek entegre petrokimya üreticisi olan Petkim’in pazardaki talebin yüzde 12’sini karşıladığını belirten İbadov, geçmişte daha yüksek olan bu oranın, toplam pazar büyüdükçe bugünkü noktaya gerilediğini ifade etti.

STAR Rafineri’nin katkısı

SOCAR Türkiye’nin 2018’de devreye aldığı STAR Rafineri’nin ise pazardaki petrol ürünleri ihtiyacının yaklaşık yüzde 25’ini karşıladığını anlatan İbadov, “Tabii ki bu yeterli değil ama piyasanın önemli ölçüde dışa bağımlılığını azalttığımız için, Türkiye'nin cari açığına her sene 1 milyar dolara yakın bir değerde katkıda bulunmanın gururunu yaşıyoruz” ifadesini kullandı.

Yüksek mühendislik ile kapasite artışı

STAR Rafineri’nin 10 milyon tonluk standart kapasitesi olmasına rağmen 11,3 milyon ton ürün işlediğini belirten Elçin İbadov, yüzde 113’lük kapasite kullanım oranına iyi planlama ve üst düzey mühendislik çözümleriyle ulaşıldığını ifade etti.

15 yılda 18 milyar dolar yatırım

SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Anar Mammadov, 10 milyon tonluk dizayn kapasiteli STAR Rafineri’nin potansiyelinin daha yüksek olduğunu belirterek “Hiçbir ilave yatırım yapmadan kapasiteyi yüzde 118’e kadar yükseltebileceğimizi gördük” dedi. Dört yılda bir gerçekleşen, 2024 yılındaki büyük planlı üretim duruşu sırasında yatırım yaparak, üretim hacmine yüzde 3’lük ekleme yapacaklarını kaydeden Mammadov, “Neticede STAR’ın üretim hacmi, kapasitesi yüzde 121’e yükselecek. Bu da endüstrimiz için çok önemlidir” diye konuştu.

Petkim’e kâr aktarımı son çeyrekte

Elçin İbadov, Petkim’in, hissedarı olduğu STAR Rafineri’nin kârlılığından ne zaman faydalanmaya başlayacağına yönelik soruyu da cevapladı. İbadov, STAR’ın yüzde 12’sinin Petkim’e devrinin tamamlanacağı Ekim ayından itibaren rafinerinin elde ettiği kârın yüzde 12’sinin muhasebe tekniğiyle Petkim’in kar zarar tablosunda artı olarak gözükeceğini kaydetti.

Yeni petrokimya tesisi hala gündemde

Anar Mammadov, daha önce bp ile ortaklaşa planladıkları yeni petrokimya yatırımını, bp’nin petrokimya alanından tamamen çekilmesi ve pandemi sonrası bütün dünyada dengelerin değişmesi üzerine askıya aldıklarını söyledi. Mammadov, “Ama bu demek değil ki bu proje ilerlemeyecek. Tabii ki konjonktüre bağlı olarak bu tekrar değerlendirilebilir. Petrokimyada Türkiye'de potansiyel gerçekten oldukça büyük. Sadece Türkiye'de değil, bizim sektörümüzde, imal sektöründe en büyük potansiyele sahip olan alan petrokimya. Bu konu da tabii ki bizim her zaman gündemimizde” ifadelerini kullandı.

BOTAŞ-SOCAR arasında kapsamlı işbirliği

Elçin İbadov, TANAP ile Türkiye üzerinden Avrupa’ya daha fazla doğal gazın iletilmesiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Bu çalışmaların Türkiye’ye doğal gaz merkezi olma hedefi konusunda fırsatlar sunduğunu belirtti. İbadov, 2023 itibarıyla TANAP üzerinden Türkiye’nin ulusal şebekesine verilen gaz miktarının yaklaşık 21 milyar metreküpe, Türkiye üzerinden Avrupa’ya giden gaz miktarının ise yaklaşık 22 milyar metreküpe ulaştığını anlattı. BOTAŞ-SOCAR ortak girişim şirketinin geniş bir faaliyet alanına sahip olacağını anlatan İbadov, “Bu işbirliği sadece doğal gaz transiti ile ilgili değil. Birlikte özellikle doğal gaz altyapısı yatırımları anlamında neler yapılabilir bunun üzerinde sürekli kafa yoruyoruz. Görüşmeler devam ediyor” dedi.