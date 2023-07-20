Sun-Ka’dan 1 milyar TL değerinde yeni yatırım

ÇORUM/EKONOMİ

Organize Sanayi Bölgesinde 50 bin metrekare araziye geri dönüştürülmüş kağıttan karton ve karton ambalaj üretimi yapan Sun-Ka Sungurlu Kağıtçılık Sanayi ve Ticaret A.Ş, 42 bin metrekare araziye gri karton üretimi yapacak Türkiye’nin ikinci büyük tesisini kurmaya hazırlanıyor.

Yeni tesisin temel atma töreni, 27 Temmuz Perşembe günü saat 15.00’da gerçekleştirilecek.