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Sun-Ka’dan 1 milyar TL değerinde yeni yatırım

Sungurlu’nun önde gelen sanayi kuruluşlarından Sun-Ka, Organize Sanayi Bölgesine yeni yatırım yapmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 1 milyar TL değerindeki yeni yatırım alanında Türkiye’nin ikinci büyük tesisi olacak.

Haber Merkezi
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ÇORUM/EKONOMİ

Organize Sanayi Bölgesinde 50 bin metrekare araziye geri dönüştürülmüş kağıttan karton ve karton ambalaj üretimi yapan Sun-Ka Sungurlu Kağıtçılık Sanayi ve Ticaret A.Ş, 42 bin metrekare araziye gri karton üretimi yapacak Türkiye’nin ikinci büyük tesisini kurmaya hazırlanıyor.

Yeni tesisin temel atma töreni, 27 Temmuz Perşembe günü saat 15.00’da gerçekleştirilecek.

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