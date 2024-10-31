SunExpress, Eskişehir Teknik Üniversitesi’yle uçak bakım teknisyenlerini yetiştirecek

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu olan SunExpress, havacılık sektörüne nitelikli uçak bakım teknisyenleri kazandırmak amacıyla Eskişehir Teknik Üniversitesi iş birliğiyle, istihdam garantili “Uçak Bakım Teknisyeni Kariyer Geliştirme ve Destekleme Programı”nı başlatıyor. Program, öğrencilerin yetkinliklerini geliştirilerek onları sektöre hazırlamayı ve kariyer yolculuklarını desteklemeyi hedefliyor.

Program kapsamında, Eskişehir Teknik Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı ile Havacılık Elektrik ve Elektroniği Programları üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri, SunExpress’te kısmi süreli çalışan olarak görev alacak ve tüm SunExpress çalışanlarıyla aynı hak ve avantajlara sahip olacaklar. Öğrenciler, stajlarını SunExpress Bakım Organizasyonu’nda tamamlayarak bu süreçte edindikleri deneyimlerle kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar. Mezuniyetin ardından başarılı olanlar ise SunExpress tarafından tam zamanlı olarak istihdam edilecek. Ayrıca adaylar hem yurt içinde hem de yurt dışında düzenlenen mesleki gelişim eğitimlerine katılabilecekler.





Üniversite-sektör eğitim iş birliği töreninde programın hem genç yetenekler hem de sektör için önemine değinen SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Eminoğlu, “Bu eğitim ve istihdam programı ile yalnızca bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarına da cevap verecek bir yapı oluşturuyoruz. Bu girişim, gençlerimizin kariyer yolculuklarını desteklerken, SunExpress ailesinin yetenek havuzunu da zenginleştirecek ve sektöre nitelikli iş gücü kazandıracak” dedi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan program ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Hızla gelişmekte olan ülkemiz havacılık endüstrisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli uçak bakım teknisyeni yetiştirilmesi doğrultusunda 40 yıla yakın süredir yürüttüğümüz eğitim faaliyetlerimizi, SunExpress ile birlikte tesis ettiğimiz üniversite-sektör eğitim iş birliğimizle yeni bir seviyeye taşımaktan heyecan duyuyoruz. Bu iş birliğimiz sayesinde öğrencilerimiz, havacılık sektörünün kapılarını daha erken aralayacak ve kariyer hedeflerini daha doğru belirleyerek yetkinliklerini sektörel beklentileri en iyi karşılayacak biçimde geliştirme fırsatı yakalayacaklardır.”