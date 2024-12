SuperFresh’in “Tarımın Kadın Yıldızları” projesi, Smarties Awards 2024 MEA’nın altın ödülünü aldı

Takip Et

SuperFresh’in 2022 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteğiyle başlattığı “Tarımın Kadın Yıldızları” projesi, MMA’nın (Mobile Marketing Association) geleneksel hale getirdiği Smarties Awards 2024’te “Amaç Odaklı Pazarlama” ana kategorisinin Çeşitlilik ve Kapsayıcılık dalında MEA bölgesinde altın ödüle layık görüldü. Proje, hayata geçirildiği 2022’den bu yana 14’üncü, bu yıl ise 7’nci ödülünü kazandı.

Tarımın Kadın Yıldızları, Smarties Awards 2024’te kazandığı altın ödülün yanı sıra bu yıl Toplumsal Fayda Ödülleri’nde “Tarımda Topluma Değer Katan Proje” ödülünü, The Stevie Awards for Women in Business’te bronz ödülü, Digital Communication Awards 2024’te Sürdürülebilir İletişim alanında bronz ödülü, Uluslararası Stevie Awards’ta gümüş ödülü ve İstanbul Marketing Awards’ta Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kategorisinde en iyi proje ödülünü kazandı. Ayrıca, Kerevitaş, Fast Company Türkiye’nin hazırladığı “En Yenilikçi 50 Şirket” arasına girdi.

Gülizar Öcal Doğan: Projemizin dönüştürücü etkisinin taçlandırılmasından mutluluk duyuyoruz

Tarımın Kadın Yıldızları projesinin, 2022’den bu yana 14’üncü ödülünü almasından dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Kerevitaş CMO’su Gülizar Öcal Doğan: “Türkiye’nin en büyük tarımsal hammadde tedarikçilerinden biri olarak tarımın özellikle kadınlar açısından büyük bir potansiyel barındırdığının farkındayız. Raporlar, Türkiye’de tarım sektöründe 2 milyona yakın kadının bulunduğunu ve bu alanda çalışan kadınların %78’inin ailesine ait tarlalarda ücret almadan çalıştığını ortaya koyuyor. Bu tespitten hareketle biz de tarım sektöründeki kadın iş gücünün potansiyelini açığa çıkarmak ve fırsat eşitliği sağlamak üzere harekete geçtik. Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleriyle 2022 yılında ‘Tarımın Kadın Yıldızları’ projesini başlattık. Bu projeyle tohum seçiminden hasada kadar her aşamada uzman ziraat mühendislerimizle sözleşmeli kadın çiftçilerin yanlarında oluyoruz. Sürdürülebilir tarım alanında verdiğimiz teşviklerin yanı sıra kadın çiftçilerimizi yapay zeka, finansal okuryazarlık, ekolojik okuryazarlık ve girişimcilik eğitimleriyle destekliyoruz. Projeye dahil olan kadınlarımızın verimliliği artırmak için yapay zekâyı kullanmaya başladığını, üretimle ilgili karmaşık maliyet hesaplamalarını rahatlıkla yaptığını, verilen destekle kızlarını ziraat mühendisi olarak okuttuğunu görüyoruz. Ne mutlu bize ki kısa zamanda dikkat çeken ve ilham veren bir yolculuğa dönüşen projemiz geçtiğimiz sene Birleşmiş Milletler’de düzenlenen özel oturumda tüm dünyaya örnek gösterildi. Başarılarımızla sadece Türkiye'de değil globalde de prestijli kurumlar tarafından 14 ödüle layık görüldük. Kerevitaş için çok kıymetli bir proje olan Tarımın Kadın Yıldızları’nı önümüzdeki dönemde daha da büyüterek, kadınlarımızı desteklemeye devam edeceğiz” dedi.