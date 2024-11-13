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Suudi Arabistan, Nintendo'da hisse satmaya devam etti

Suudi Arabistan'ın devlet varlık fonu Nintendo hisselerinde ağustos ayında başlayan satışlarını devam ettirdi.

Haber Merkezi
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Suudi Arabistan, Nintendo'da hisse satmaya devam etti
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Suudi Arabistan'ın devlet varlık fonu Nintendo'daki hisselerini daha da azalttı.

Japonya Maliye Bakanlığı'na yapılan bir bildirime göre, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) Nintendo'da sahip olduğu hisse oranını yüzde 7,5'ten yüzde 6,3'e düşürdü.

PIF; ağustos ortasında ekim ayına kadar geçen altı haftalık süre zarfında 17 milyondan fazla Nintendo hissesini satarken, PIF halen Nintendo'nun en büyük hissedarlarından biri olmaya devam ediyor.

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