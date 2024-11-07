Suudi Arabistan'ın dev projesi Neom şehirciliği yeniden tanımlayacak

26.500 km²'lik bir alanı kaplayacak ve Kızıldeniz kıyısı boyunca 460 km uzanacak Neom'un tüm dünyanın ilgisinin üzerinde olduğu bir proje olduğuna dikkat çeken Neom'un Baş Yatırım Direktörü Dr. Manar Al Moneef, çalışmaların artık sona yaklaştığını ve ziyaretçi girişlerinin başladığını söyledi.

15'inci Boğaziçi Zirvesi’nin "Kentsel Dönüşüm: 'Hikayeleri yeniden yazılan şehirler ve yeni nesil şehircilik modelleri" başlıklı panelinin açılış konuşmasını yapan Al Moneef, "Gelecekte dünya nüfusu 10 milyara çıkacak. Enerji tüketimi ve karbondioksit salınımı artacak ve çeşitli yeni zorluklarla karşılaşacağız. Bu yüzden şehirlere sıfırdan başlamalı ve yenilikçi çözümler ortaya koymalıyız. Her şeyi unutun, bütüncül yaklaşımlar içeren yepyeni sürdürülebilir kentleri hayal edin. İşte gelecek bu ve Neom şehri bunun tam da ortasında." dedi.

İnsan odaklı inşa ediliyor

Dünya ticaretinin yüzde 13'ünün Neom'un önünden geçtiğini ve 6 saatlik uçuş ile dünya nüfusunun yüzde 40'ına ulaşılabileceğini kaydeden Al Moneef, yeni şehrin aynı zamanda sürdürülebilirliği yeniden tanımlamak için bir fırsat olduğunu belirtti. Şehri sadece yenilenebilir enerji odağında değil aynı zamanda net sıfır karbon hedefiyle inşa ettiklerini anlatan Al Moneef, şunları anlattı:

"ESG kurallarının temelini benimseyen ve geleceğin ESG standartlarını oluşturacak bir şehir kuruyoruz. Her şeye yepyeni bir düşünce ile sıfırdan başlıyoruz. Şehrin içinde yaşam standartları ve gelişimleri farklı 8 farklı alt bölge oluşturduk. Bunlardan kimisi dağ yamacında, kimisi göl kenarında, kimisi limanın yanında... Bölgeler, binaların boy farklılıklarına göre değil, insan odağında oluşturulmuş bölgeler. Örneğin şehrin sadece yüzde 5'ine inşaat yapılacak ve tamamen yürünebilirlik ön planda olacak."

15 farklı sektör belirlendi

Şehrin iş dünyası için çok önemli avantajlar sağlayacağına işaret eden Al Moneef, "Burada iş dünyasını yeniden tanımlıyoruz. Hiçbir eski altyapı olmayacak ve iş yapış biçimlerini kolaylaştıracak üst düzey yeni teknolojiler kullanılacak. Tamamen şirketlerin büyümesine odaklı bir tasarım yapıyoruz ve tüm regülasyonları da buna göre ayarlıyoruz. Buradaki şirketlerin çok hızlı büyüme oranlarına sahip olacağını düşünüyoruz." dedi.

İş dünyası için 15 farklı sektör belirlediklerini ve bunların hepsinin geleceğin sektörleri olacağını ve geleceğin işlerinin burada şekilleneceğini kaydeden Al Moneef, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu bölgede şu anda geleceğe dair büyük hayaller kuran 5 bin kişi çalışıyor. Biz Neom'u planlarken, sadece tek bir tarafın yürütmeyeceği bir proje olarak planladık. Kamu, özel sektör, akademi dünyası ve tüm paydaşlarla herkesin birlikte yürüttüğü bir proje. Şehirde 1500'den fazla girişim belirledik ve bu girişimler ortaklık şeklinde yürütülecek. Hayal ettiğimiz geleceği yavaş yavaş gerçekleştiriyoruz, Neom ile çok daha sürdürülebilir bir gelecek inşa edeceğiz, çok daha insani bir şehirleşme yaratacağız."