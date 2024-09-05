Systemair Türkiye’de enerji verimliliği projelerinde yüzde 30 enerji tasarrufu sağladı

Enerji tasarrufu sağlayan güvenilir havalandırma çözümleri, enerji verimliliğinin artırılmasının yanı sıra endüstriyel tesislerde işçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, yönetmeliklere uyum sağlanması, teknolojik gelişmelerden faydalanılması, ekonomik sonuçların iyileştirilmesi ve çevresel etkinin azaltılması açısından da kritik bir role sahip bulunuyor. İklimlendirme ve havalandırma sektörüne yönelik geliştirdiği çözümlerle Türkiye klima santrali pazar lideri olan Systemair de sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği ile mücadele hedefleri kapsamında karbon ayak izini azaltmaya yönelik projeler geliştirirken doğaya karşı saygılı tutumunu güçlendiren hamlelerine yenilerini ekliyor. Dilovası’nda bulunan fabrikasının çatısına kurulan Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımı ile bugüne dek 717 ton CO₂ salımını önleyen şirket, 2030 yılına kadar da sürdürülebilirlik performansını önemli ölçüde artırmayı, daha sağlıklı bir çevreye ve daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmayı hedefliyor.

Verimlilik için enerji maliyetlerini düşürmek şart

Günümüzün en önemli konularından birinin enerji olduğunu vurgulayan Systemair Türkiye Satış Direktörü Şahin Büyükkaya, “Enerjinin üretilmesi, depolanabilmesi ve kullanımı dahil olmak üzere birçok kritik alan mevcut. Bu nedenle tesislerde enerji verimliliği sağlayan ekipmanların kullanımı işletmeye birçok fayda getiriyor. Bunların başında da enerji maliyetlerinin düşürülmesi geliyor. Özellikle enerji maliyetlerinin yüksek olduğu bölgelerde bu durum önemli bir ekonomik avantajı beraberinde getiriyor. Bunun yanında işletmenin rekabet gücünü artırırken ürün ile hizmetlerini daha rekabetçi fiyatlarla pazara sunmasına da olanak tanıyor. Bugün geldiğimiz noktada birçok ülkede enerji verimliliği standartları zorunlu kılınırken enerji tasarrufu sağlayan işletmelere vergi indirimleri, sübvansiyonlar ve teşvikler sağlanıyor. Dolayısyla yüksek enerji verimliliği sağlayan işletmeler de bu teşviklerden daha kolay ve öncelikli olarak faydalanabiliyor” dedi.

Enerji verimliliği projeleri ile yüzde 25-30’a varan enerji tasarrufu sağladı

Sürdürülebilirlik ve enerji tasarrufu odaklı çeşitli stratejik ve teknik gündem maddelerine odaklandıklarını ifade eden Systemair Türkiye Endüstriyel Çözümler Satış Müdürü Esin Çakır, sözlerine şöyle devam etti: “Dünya çapında global Ar-Ge merkezleri aracılığıyla, geleneksel motorlara kıyasla daha az enerji tüketen EC elektronik olarak komütasyonlu motorlar gibi ileri teknolojileri kullanarak yüksek enerji verimliliğine sahip havalandırma ürünleri tasarlıyoruz. Ayrıca mevcut iklimlendirme ve havalandırma ekipmanlarında da enerji tasarrufu sağlamak adına uzun süredir çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle klima santralleri, soğutma grupları ve soğutma kuleleri gibi ekipmanların enerji tüketimlerini ve performans değerlerini etüt ederek, işletmeler için fayda sağlayabilecek öneriler sunuyoruz. Ekipman özelindeki etüt çalışmalarımızın ve geri dönüş sürelerinin kabul edilebilir olması durumunda projelerimizi yatırımcılarımız ile birlikte hayata geçiyoruz. Bu kapsamda birçok sektörde gerçekleştirdiğimiz enerji verimliliği projelerinde yüzde 25-30’a varan enerji tasarrufları sağladık.”

GES yatırımı ile 717 ton CO₂ salımını önledi

Systemair’in 2030 sürdürülebilirlik hedefleri arasında önemli amaçlar ve stratejik adımlar bulunduğunu söyleyen Çakır, “Enerji verimliliğine sahip ürünlerimizin tasarımı ve üretimine odaklanarak enerji tüketimini ve karbon emisyonlarını azaltmak üzerine gelecek stratejjilerimizi kurguluyoruz. Bu kapsamda Dilovası’nda bulunan fabrikamızın çatısına kurulan Güneş Enerji Santrali (GES) ile yıllık 1500 MW enerji üretiyoruz. Yine aynı şekilde fabrikamızın yıllık enerji ihtiyacının yüzde 65’ini GES’te ürettiğimiz enerji ile karşılıyoruz. Bu yatırım ile bugüne dek 717 ton CO₂ salımını önleyerek büyük bir adım attık. En önemli konulardan biri de sürdürülebilirlik kriterlerini tedarik zincirine dahil edip tedarikçilerimizle iş birlikleri yaparak sürdürülebilir uygulamaların artırılmasını ve benimsenmesini sağlamak. Belirlediğimiz bu hedefler sayesinde 2030 yılına kadar sürdürülebilirlik performansını önemli ölçüde artırmayı, daha sağlıklı bir çevreye ve daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.