Tamsan Kompresör A.Ş. ABD ve Avrupa pazarında hedef büyüttü

ANKARA (EKONOMİ) - Şirketin 2024 yılında üretim kapasitesini yüzde 30 artıracak bir yatırıma hazırlandığını belirten Tamsan Kompresör A.Ş. Genel Müdürü Emren Bekeç, mevcut kapasitenin yıllık 1500 adet olduğu bilgisini verdi.

Üretimi 4 bin 500 m2’si kapalı olmak üzere 8 bin 500 m2 alanda gerçekleştirdiklerini dile getiren Bekeç, “Başta Almanya olmak üzere Amerika , Makedonya, İngiltere, Litvany, Gürcistan, Azerbaycan, Arap ülkeleri, Afrika ülkeleri gibi 20 den fazla ülkeye ihracat yapmaktayız” diye konuştu.

Geniş bir ürün yelpazesine sahip olduklarını ve 50’den fazla çeşitleri bulunduğunu dile getiren Emre Bekeç, özel imalat gerektiren tren, maden makinaları gibi özel tip kompresör üretimi de yaptıklarını belirtti.

2023 yılının Türkiye pazarı açısından durağan seviyede ilerlediğini kaydeden Bekeç, bunun temel sebeplerinden birisinin de bankacılık sektörünün piyasaya yeterince kredi ve finansal destek sağlamaması olduğunu anlattı.

Buna karşılık ihracat açısından daha olumlu bir yıl yaşadıklarına değinen Bekeç, “Ürünlerimizdeki yenilikler dış pazarlarda kabul görüyor. Şirketimiz dış pazar payını %10 oranında arttırarak iç pazardaki kaybı dengelemeyi hedeflemektedir” dedi.

Tamsan Kompresör’ün Türkiye’de Vida grubu üretimindeki tek firma olduğu bilgisini veren Emre Bekeç, bunun stratejik önemi olduğunu belirtti. Önümüzdeki yıl üretim kapasitesini yüzde 30 artırmayı hedeflediklerini söyleyen Bekeç, “Bunun için gerekli olan ekipman personel ve fabrika sahasında iyileştirmeler hedeflenmektedir. Yeni üretim alanı ile beraber, 4 bin 500 m2 olan kapalı alanımız 7 bin m2’ye yükseltilecektir. Amerika ve Avrupa pazarında daha fazla pazar payı hedeflemekteyiz” ifadelerini kullandı.



Türkiye’deki en verimli kompresörü ürettiklerine vurgu yapan Bekeç, “Enerjinin bu kadar önemli ve pahalı olduğu bir ortamda, hedefimiz müşterilerimizin, kompresörlerimizi kullanırken sadece bir basınçlı hava enerjisi sağlaması gibi değil de, bu basınçlı havanın üretiminde kullanılan enerjinin de minimum olabilmesi için çalışıyoruz. Bu tür üretimlerde teknolojik yatırımlar ve teknolojik ürünleri takip etmek çok önemlidir. Tamsan Kompresör olarak daima bir adım önde olmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Çin ürünleri piyasayı yıkıcı hale getirdi”

Sektörün Çin ürünlerinin baskısını yaşadığına dikkat çeken Bekeç, “Kompresör sektörü zaten rekabet koşullarının çok yüksek olduğu bir sektör olmasının yanında birde Çin malı kompresörlerin piyasaya girmesiyle çok daha yıkıcı hale gelmeye başlamıştır. Bu konuyla ilgili Devletin muhakkak bir önlem alması gerekmektedir, aksi halde firmalar zor duruma düşebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Sektördeki kalitesiz ürünlerin de rekabeti bozduğunu söyleyen Emre Bekeç, “Bununla ilgili daha önce sertifikasyon kuralları getirilmesine rağmen, sorun halen devam etmektedir. Üçüncü olarak ise bölgesel anlamda personel sıkıntısı yaşamaktayız, özellikle Ankara savunma sanayinin güçlenmesiyle, personel eksikliği ortaya çıkmıştır. Mavi yaka personel bulmakta zorlanıyoruz” dedi.