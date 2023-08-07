Tatlıpınar Enerji halka arz oluyor

Tatlıpınar Enerji, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan halka arz için onay aldı. 10–11 Ağustos tarihlerinde talep toplayacak olan Tatlıpınar Enerji, “TATEN” koduyla Borsa İstanbul’un yeni üyesi olmaya hazırlanıyor. Şirketin halka arzı ise Vakıf Yatırım ve İnfo Yatırım tarafından gerçekleştirilecek.

Tatlıpınar Enerji’nin halka arz olmasıyla yepyeni bir sürecin başlayacağını belirten Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su Burak Kutluğ, “Ağaoğlu, 42 yıldır ‘yaşam mimarı’ sloganıyla ülkenin sürdürülebilirlik yolculuğuna katkı sunuyor. Bugüne kadar 40 binin üzerinde konut, ofis ve ticari alan üretimi gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra enerji sektörünün de en eski oyuncularından biriyiz. 2007 yılında almaya başladığımız lisanslarla yenilenebilir enerji sektörünün ilk yatırımcıları arasında yer alıyoruz. Bugüne kadar gayrimenkul müşterilerimize kazandırdık, şimdi de borsa yatırımcısına kazandıracağız.” dedi.

Grup olarak geliştirdikleri enerji projelerinin toplam kurulu gücünün 637 MW’a ulaştığını belirten Kutluğ, “Bugün Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji santrallerinin bazılarının altında bizim imzamız bulunuyor. Bu şirketlerden bazıları da Borsa İstanbul’un üyeleri arasında yer alıyor” şeklinde konuştu.