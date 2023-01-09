TAV Güvenlik THY'ye uçak güvenlik hizmeti vermeye başladı 

Hüseyin ASLIYÜCE

TAV Havalimanları’nın iştiraki TAV Güvenlik, 2023 itibarıyla Türk Hava Yolları’nın Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gerçekleşen Tel Aviv ve Londra uçuşlarında uçak özel güvenlik hizmeti sunacak.

Anlaşma ile uçak özel güvenlik operasyonu doküman kontrolü, yolcu mülakatı, güvenlik taraması gibi hizmetleri içeriyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan TAV Güvenlik Genel Müdürü Turgay Şahan, “Biz, uzmanlığı havacılık güvenliği olan bir şirketiz. Yaklaşık yirmi beş yıldır Türkiye’nin en önemli havalimanlarında hizmet veriyoruz. Son 10 yıldır sektörde artan ve değişen güvenlik ihtiyaçları neticesinde saygın havayolu şirketleriyle anlaşmalar yaparak uçak özel güvenlik hizmeti sağlıyoruz. Bugüne kadar edindiğimiz bilgi birikimi ve tecrübeyi, uzman kadromuzla birlikte bu alanda daha da fazla kullanmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde hedefimiz bu alanda çalıştığımız firma ve uçuş sayısını artırarak operasyon ağımızı genişletmek.” dedi.

Türk Hava Yolları’na daha önce kargo, K9 birimi ve güvenlik eğitimi konularında iş birlikleri olan şirket iki rotada haftada toplam yirmi sekiz uçuşun güvenliğini sağlayacak.