  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. TAV Havalimanları'nda üst düzey atama gerçekleşti
Takip Et

TAV Havalimanları'nda üst düzey atama gerçekleşti

TAV Havalimanları, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, Yönetim Kurulu Üyesi Xavier Hürstel'in getirildiği duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TAV Havalimanları'nda üst düzey atama gerçekleşti
Takip Et

TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Başkanı Edward Rodolphe Paul Arkwright görevinden ayrılırken Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Yönetim Kurulu Üyesi Xavier Hürstel getirildi.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyesi istifası ve yeni yönetim kurulu başkanı ataması hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, "TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Edward Rodolphe Paul Arkwright, TAV Havalimanları'ndaki görevinden ayrıldı. Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Xavier Hürstel, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam edecektir" denildi.

Microsoft'tan 3 milyar dolarlık yatırım hamlesiMicrosoft'tan 3 milyar dolarlık yatırım hamlesiŞirket Haberleri

 

ABD'nin ihracatı tüm zamanların zirvesindeABD'nin ihracatı tüm zamanların zirvesindeKüresel Ekonomi

 

Şirket Haberleri
Görsel içerik şirketleri Getty Images ve Shutterstock'tan birleşme kararı
Görsel içerik şirketleri Getty Images ve Shutterstock'tan birleşme kararı
Microsoft'tan 3 milyar dolarlık yatırım hamlesi
Microsoft'tan 3 milyar dolarlık yatırım hamlesi
Anadolu Isuzu’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne büyük teslimat anlaşması
Anadolu Isuzu’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne büyük teslimat anlaşması
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında yeni sözleşme
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında yeni sözleşme
ING’nin akıllı bankacılık robotu INGo ile bir yılda 4 milyon mesajlaşma gerçekleşti
ING’nin akıllı bankacılık robotu INGo ile bir yılda 4 milyon mesajlaşma gerçekleşti
Mutlutur Yatçılık'ın kurucusu Mutlugil, ECPY üyeliğine kabul edildi
Mutlutur Yatçılık'ın kurucusu Mutlugil, ECPY üyeliğine kabul edildi