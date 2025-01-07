TAV Havalimanları'nda üst düzey atama gerçekleşti
TAV Havalimanları, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, Yönetim Kurulu Üyesi Xavier Hürstel'in getirildiği duyurdu.
TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Başkanı Edward Rodolphe Paul Arkwright görevinden ayrılırken Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Yönetim Kurulu Üyesi Xavier Hürstel getirildi.
Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyesi istifası ve yeni yönetim kurulu başkanı ataması hakkında bilgi verildi.
Açıklamada, "TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Edward Rodolphe Paul Arkwright, TAV Havalimanları'ndaki görevinden ayrıldı. Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Xavier Hürstel, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam edecektir" denildi.