TAV’ın işlettiği sekiz havalimanı dünyanın en iyileri arasında girdi

TAV Havalimanları’nın işlettiği sekiz havalimanı Skytrax Dünya Havalimanı Ödülleri'nde en iyiler arasında girdi. Ödüller İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen ve 120’den fazla ülkeden iki binden fazla sektör temsilcisini buluşturan Passenger Terminal Expo’da (PTE) açıklandı.

Ankara Esenboğa Havalimanı bu yıl 13 sıra yükselerek dünyanın en iyi 100 havalimanı arasına girdi. Medine Havalimanı 50. sıradaki yerini korudu.

Kazakistan Almatı Havalimanı Orta Asya/CIS bölgesinin en iyi havalimanı olurken, 2024’te açılan dış hatlar terminali “Dünyanın En İyi Yeni Terminali” seçildi. Almatı dünyada en fazla gelişme gösteren ikinci havalimanı oldu. Medine de Orta Doğu bölgesinin en iyi havalimanı seçildi.

TAV Havalimanları’nın işlettiği İzmir Adnan Menderes, Tiflis, Batum, Üsküp ve Riga havalimanları da kendi bölgelerinin en iyi 10 havalimanı arasında yer aldı.

TAV Havalimanları Havalimanı İşletmelerinden Sorumlu Grup Başkanı Kürşad Koçak “TAV Havalimanları olarak bu yıl 25. yılımızı kutluyoruz ve 25 yıldır yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalışıyoruz. Bu yıl Skytrax listesine giren havalimanı sayımızı sekize çıkarttık. Ankara Esenboğa ilk kez dünyanın en iyi 100 havalimanı arasına girdi. Kazakistan Almatı’da önemli bir yatırım yaparak açtığımız yeni terminal dünyanın en iyisi seçildi. Geçtiğimiz sene sekiz ülkede işlettiğimiz 15 havalimanında toplam 107 milyon yolcuya hizmet verdik. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.

Skytrax Dünya Havalimanı Ödülleri, dünya genelinde gerçekleştirilen havalimanı müşteri memnuniyeti anketiyle belirleniyor. 500'den fazla havalimanındaki müşteri hizmetleri ve tesislerini değerlendiren ödüller, dünya çapındaki havalimanları için mükemmellik standardı olarak kabul ediliyor.