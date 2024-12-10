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TeamViewer'dan 720 milyon dolarlık satın alma

Alman yazılım firması TeamViewer, 1E'yi 720 milyon dolara satın almak için ABD'li Carlyle ile anlaşma sağladı.

Haber Merkezi
AA
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TeamViewer'dan 720 milyon dolarlık satın alma
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TeamViewer'den yapılan açıklamada, ABD'li varlık yönetim şirketi Carlyle'nin, Londra ve Austin'de ofisleri bulunan 1E için TeamViewer tarafından yapılan 720 milyon dolarlık satın alma teklifini kabul ettiği belirtildi.

Söz konusu satın almanın, gerekli izinlerin ardından Ocak 2025'te tamamlanması bekleniyor.

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