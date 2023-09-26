TEB, TÜRİB ile iş birliğine imza attı

İş birliği kapsamında TEB, TÜRİB aracılığıyla üretici, tüccar ve sanayicilere sahip oldukları Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) karşılığında finansman desteği sağlarken, bireysel yatırım yapmak isteyen müşterilerine banka hesaplarından ELÜS alış satış imkanı sunuyor.

TÜRİB'den yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Dünyanın en büyük tarım ekonomilerinden birine sahip olan Türkiye’de tarım sektörü küresel değişimlere uyum sağlamak amacıyla bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Tarımın finansmanında menkul kıymetleştirme uygulamalarıyla birlikte ürünlerin finansallaşması, vadeli piyasaların oluşturulması ve ELÜS üzerine yeni yatırım araçlarının ortaya çıkması gibi faktörler sektör ve ülke gelişimi için büyük önem taşıyor. Bu dönüşüm sürecinde önemli görevler üstlenen TEB ve TÜRİB, gerçekleştirdikleri yeni iş birlikleriyle çiftçilerin ve üreticilerin finansmana daha kolay erişmelerine destek oluyor.

TÜRİB’de işlem gören ELÜSler sayesinde, geniş kesimler hem finansman imkanına daha kolay erişebiliyor hem de piyasadaki fiyat hareketlerinden yararlanabiliyor. ELÜS, bu özellikleriyle bir yatırım aracı olmanın yanı sıra, üreticilere ve tüccarlara finansmana erişim sağlayan bir çözüm haline geliyor."

ELÜS Kredileriyle Tarım Sektörüne Finansman Desteği

Gerçekleştirilen iş birliğinin sektördeki önemini vurgulayan TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz şunları söyledi:

“TEB olarak 2007’den bu yana KOBİ ve Tarım Bankacılığı alanlarında sunduğumuz ürün ve hizmetlerle hem ülke tarımının gelişmesi hem de üreticilere destek olmak için çalışıyoruz. Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için ilgili ürünlerde süreç ve altyapı hizmetlerimizle yatırımlarımızı sürekli güncelliyor, tarım sektörü iş birliklerimizle etkimizi her geçen gün büyütüyoruz. Bu doğrultuda, TÜRİB ile kuruluşundan bu yana devam eden iş birliğimizi bir üst düzeye taşımaktan mutluluk duyuyoruz. Milli gelir, ihracat ve istihdama katkısı yüksek, önemi her geçen gün daha da artan tarım sektörümüzün desteklenmesi bankamızın en öncelikleri arasında yer alıyor. ELÜS alım satım işlemlerinin 2019’da TÜRİB’in kuruluşuyla birlikte tek çatı altında toplanması ve tüm yatırımcıların ELÜS alım satımı yapabilmesine imkan sağlanmasıyla birlikte, ELÜSlerin bir yatırım aracı ve finansman aracı olarak yaygınlaşması ve böylece sektörel derinliğin sağlanması konusunda önemli bir adım atıldı. Lisanslı depoculuk sistemi kurumsal alt yapısıyla tarım ürünleri ticaretini kolaylaştırıyor, ürün piyasalarının gelişmesine ve fiyat istikrarına katkı sunuyor. TEB olarak biz de TÜRİB aracılığıyla üretici, tüccar ve sanayicilerimize sahip oldukları ELÜS karşılığında finansman desteği ve bireysel yatırım yapmak isteyen müşterilerimize Bankamız hesaplarından ELÜS alış satış imkanı sunuyoruz.”

Tarımın Geleceği Lisanslı Depoculuk ve TÜRİB ELÜS Piyasasıyla Şekilleniyor

TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali TEB ile 25.09.2023 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen iş birliği tanıtım toplantısında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Borsamız çiftçilerimizin sürdürülebilir tarım üretimi için ürünlerini daha etkin şekilde pazarlamalarını, finansmana daha kolay erişmelerini ve ileri tarihli fiyat oluşumu için tarım emtiası üzerine vadeli işlem piyasasının kurulmasını sağlayarak tarım sektörünün ve ülkemiz ekonomisinin istikrarlı büyümesi için önemli bir rol üstleniyor. TÜRİB ELÜS Piyasası, sadece 4 yılda ELÜS işlem hacmini, kendinden önceki 4 yılın işlem hacmi ile karşılaştırdığında 20 kat artırarak etkileyici bir başarıya imza attı. 37 milyon ton ürünün el değiştirdiği 160 milyar TL’lik bir hacme ulaşıldı. Tarım sektörüne çok önemli bir hizmet sunan İşlem Platformumuz, 200.000’den fazla kayıtlı yatırımcıyı şeffaf işlem ortamında bir araya getirdi. Lisanslı depolar sayesinde güvence altına alınan ürünler, modern teknoloji ile korunarak gıda arz güvenliğine katkı sağlıyor. ELÜS kredileri, lisanslı depoculuğun gelişimine ve ELÜS kullanımının yaygınlaşmasına destek olarak başta çiftçilerimiz olmak üzere sektöre önemli bir finansman çözümü sunuyor. TEB ile çiftçilerimizin, üreticilerimizin, sanayicilerimizin finansmana erişimini sağlamak adına bankacılık sektörüyle iş birliği yaparak ihtiyaçları belirlemeyi ve süreçleri iyileştirmeyi önemsiyoruz. Bu çerçevede, TÜRİB olarak TEB’in bu alandaki hizmetlerini geliştirmesine destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz.