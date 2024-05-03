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Teknoloji liderleri yapay zekayı ve akıllı şehirleri tartışacak

Teknoloji alanında Türkiye'nin önde gelen karar vericileri ve kanaat önderleri, Teknoloji Liderleri Zirvesi’nde ikinci kez buluşacak. 21 Mayıs’ta gerçekleştirilecek etkinlikte global mega trendlerin şirket stratejilerine etkileri, Türkiye’de üretilen teknolojilerin global pazardaki yeri, sürdürülebilir dijital dönüşüm, yapay zekâ ve akıllı şehirler konuşulacak.

Haber Merkezi
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Teknoloji liderleri yapay zekayı ve akıllı şehirleri tartışacak
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Teknoloji Liderleri Zirvesi, QNB Finansbank, İş Bankası, Kalyon PV, Vestel ve TOM Bank’ın ana sponsorluğunda, DataExpert’in katkıları ve BMI Business School’un organizasyonu ile 21 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

İş dünyasının bugünü ve geleceğinin “Re-Innovating In the Age Of AI” temasıyla tartışılacağı etkinlik, Mandarin Oriental Bosphorus-İstanbul’da misafirlerini ağırlayacak. Zirve, aynı zamanda En Etkin 50 Teknoloji Lideri’nin ödül törenine ikinci kez ev sahipliği de yapacak.

Gündem yapay zekanın işlere katkısı 

Şirketlerde teknoloji, yapay zeka ve dayanıklılığın öneminin ele alınacağı Teknoloji Liderleri Zirvesi’nde, Türk teknolojisinin global pazarlardaki yerinin yanı sıra global trendlerin şirketlerin teknoloji stratejilerine ve yatırımlarına etkisi tartışılacak.

Etkinlikte, CIO’ların gözünden dijital dönüşümün sürdürülebilirliği ve yapay zekâ teknolojilerinin kullanımı gibi konular da masaya yatırılacak.

Akıllı şehirler de AI ile şekillenecek

Günümüzde yerel yönetimlerin gündeminde yer alan ‘akıllı şehirler’ de yapay zekanın dokunacağı alanların başında geliyor. Bu kapsamda Dünya Ekonomik Forumu (WEF) için de birçok şehrin raporunu yöneten ve katkıda bulunan PwC’nin şehirler ve yerel yönetimler alanında global lideri Hazem Galal da zirvede bulunacak.

Akıllı şehirler de dahil olmak üzere şehirlerin, yerel yönetim birimlerine strateji oluşturma ve uygulama konusunda uzmanlığa sahip olan Hazem Galal, akıllı şehir uygulamaları ve yapay zekaya dair katılımcılara küresel bir perspektif sunacak.

Yeşil enerjide yüksek teknoloji ve AR-GE’nin önemi

Teknoloji Liderleri Zirvesi’nin bu yılki farklı panellerinde 20’nin üstünde üst düzey konuşmacı yer alacak.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, açılış konuşmasını yapacağı etkinlikte yapay zeka çağında yeşil ve dijital dönüşüm odağında görüşlerini paylaşacak. Vestel CEO'su Ergün Güler ‘Mobilite’ konusunda, Kalyon PV CEO’su Ersan Tüfekçi ise ‘Yenilenebilir Enerjide Yüksek Teknoloji ve Ar-Ge’nin Önemi’ başlığında görüşlerini aktaracak.

Etkinlikte yer alacak isimlerden bazıları şöyle:

Hepsiburada CTO’su Alexey Shevenkov, Zorlu Enerji Ticaret Genel Müdürü İnanç Salman, Kontrolmatik Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, Google Cloud Ülke Kanal Lideri Dr. Serhan Yılmaz, BCG Yönetici Direktör & Partneri Roberto Ventura, KP Law Yönetici Ortağı Av. Onur Küçük, Securitas Bilgi Teknolojileri Ülke Yöneticisi Aykut Yılmaz, QNB Finansbank GMY Derya Düner ve Global IT Bulut Mühendisliği Direktörü Burak Akusta.

Teknoloji liderleri hangi alanlara yatırım yapıyor

Teknoloji Liderleri Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen En Etkin 50 Teknoloji Lideri Araştırması’na katılan teknoloji liderlerinin son bir yılda yatırım yaptıkları yenilikçi teknolojiler arasında, bulut teknolojileri, yapay zekâ, veri analitiği, dijital dönüşüm ve siber güvenlik çalışmaları ön plana çıkıyor.

En Etkin 50 Teknoloji Lideri

İSİM

FİRMA

Abdurrahman Kılınç

DeFacto

Ahmet Reha Argaç

Borusan Lojistik

Alexey Shevenkov

Hepsiburada

Ali İnal

Enerjisa Üretim

Arif Emre Ünal

Arzum

Aykut Yılmaz

Securitas

Ayşegül Arıcan Şeker

Vodafone Türkiye

Barış Erdim

Toyota

Barış Fındık

Pegasus

Bayram Tuzcu

Ziraat Teknoloji

Berke Menekli

BSH Ev Aletleri

Bilal Genç

A101

Cihan Yıldız

Boyner Büyük Mağazacılık

Ege Örer

AXA Sigorta

Engin Kavas

Aydem Enerji

Erman Karaca

TFI Tab Gıda Yatırımları

Dr. Erol Özgüner

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Ersel Karsal

Yıldırım Holding

Evren Ayorak

Allianz Türkiye

Fahri Öbek

Türkiye Finans Katılım Bankası

Ferkan Merdan

Vakıfbank

Fulya Bıçak Muştu

Zorlu Enerji Grubu

Gökay Burak Akkuş

Aras Kargo

Gökhan Gökçay

Akbank

Dr. Gökhan Özdinç

Yapı Kredi

Gül Erol

Yıldız Holding

Hayriye Karadeniz

Ford Otosan

Hilmi Koçak

Eczacıbaşı Topluluğu

İlker Kuruöz

Garanti BBVA

Dr. Kerem Kızıltunç

Türk Hava Yolları

Kerim Tatlıcı

Migros Ticaret

Koray Kurt

Abdi İbrahim

Korhan Kuyu

Anadolu Sigorta

M. Gökhan Yoluaçık

Borusan Otomotiv Grubu

Mehmet Fırat

Enerjisa Enerji

Murat Özkan

Anadolu Efes

Nihat Bayız

Arçelik

Oğuzhan Yıldız

Kalyon Holding

Okay Yıldırım

QNB Finansbank

Orkun Soylu

Evyap

Ömer Hakan Kutlu

Vestel

Sabri Gökmenler

Türkiye İş Bankası

Serkan Demir

Alarko Holding

Serkant Paker

Anadolu Grubu

Sinan Özkan

Cengiz Holding

Şirin Aktaş

Edenred

Taha Yücel

Aselsan

Wouter Meijs

ING Türkiye

Yusuf Kıraç

Uzay Ajansı

Zeynep Gül Koca

Mercedes-Benz Türk

*Bu liste alfabetik sırayla hazırlanmıştır.

Teknoloji Liderleri Zirvesi hakkında daha detaylı bilgi için www.teknolojiliderlerizirvesi.com.tr adresi ziyaret edilebilir.

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