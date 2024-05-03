Teknoloji liderleri yapay zekayı ve akıllı şehirleri tartışacak

Teknoloji Liderleri Zirvesi, QNB Finansbank, İş Bankası, Kalyon PV, Vestel ve TOM Bank’ın ana sponsorluğunda, DataExpert’in katkıları ve BMI Business School’un organizasyonu ile 21 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

İş dünyasının bugünü ve geleceğinin “Re-Innovating In the Age Of AI” temasıyla tartışılacağı etkinlik, Mandarin Oriental Bosphorus-İstanbul’da misafirlerini ağırlayacak. Zirve, aynı zamanda En Etkin 50 Teknoloji Lideri’nin ödül törenine ikinci kez ev sahipliği de yapacak.

Gündem yapay zekanın işlere katkısı

Şirketlerde teknoloji, yapay zeka ve dayanıklılığın öneminin ele alınacağı Teknoloji Liderleri Zirvesi’nde, Türk teknolojisinin global pazarlardaki yerinin yanı sıra global trendlerin şirketlerin teknoloji stratejilerine ve yatırımlarına etkisi tartışılacak.

Etkinlikte, CIO’ların gözünden dijital dönüşümün sürdürülebilirliği ve yapay zekâ teknolojilerinin kullanımı gibi konular da masaya yatırılacak.

Akıllı şehirler de AI ile şekillenecek

Günümüzde yerel yönetimlerin gündeminde yer alan ‘akıllı şehirler’ de yapay zekanın dokunacağı alanların başında geliyor. Bu kapsamda Dünya Ekonomik Forumu (WEF) için de birçok şehrin raporunu yöneten ve katkıda bulunan PwC’nin şehirler ve yerel yönetimler alanında global lideri Hazem Galal da zirvede bulunacak.

Akıllı şehirler de dahil olmak üzere şehirlerin, yerel yönetim birimlerine strateji oluşturma ve uygulama konusunda uzmanlığa sahip olan Hazem Galal, akıllı şehir uygulamaları ve yapay zekaya dair katılımcılara küresel bir perspektif sunacak.

Yeşil enerjide yüksek teknoloji ve AR-GE’nin önemi

Teknoloji Liderleri Zirvesi’nin bu yılki farklı panellerinde 20’nin üstünde üst düzey konuşmacı yer alacak.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, açılış konuşmasını yapacağı etkinlikte yapay zeka çağında yeşil ve dijital dönüşüm odağında görüşlerini paylaşacak. Vestel CEO'su Ergün Güler ‘Mobilite’ konusunda, Kalyon PV CEO’su Ersan Tüfekçi ise ‘Yenilenebilir Enerjide Yüksek Teknoloji ve Ar-Ge’nin Önemi’ başlığında görüşlerini aktaracak.

Etkinlikte yer alacak isimlerden bazıları şöyle:

Hepsiburada CTO’su Alexey Shevenkov, Zorlu Enerji Ticaret Genel Müdürü İnanç Salman, Kontrolmatik Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, Google Cloud Ülke Kanal Lideri Dr. Serhan Yılmaz, BCG Yönetici Direktör & Partneri Roberto Ventura, KP Law Yönetici Ortağı Av. Onur Küçük, Securitas Bilgi Teknolojileri Ülke Yöneticisi Aykut Yılmaz, QNB Finansbank GMY Derya Düner ve Global IT Bulut Mühendisliği Direktörü Burak Akusta.

Teknoloji liderleri hangi alanlara yatırım yapıyor

Teknoloji Liderleri Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen En Etkin 50 Teknoloji Lideri Araştırması’na katılan teknoloji liderlerinin son bir yılda yatırım yaptıkları yenilikçi teknolojiler arasında, bulut teknolojileri, yapay zekâ, veri analitiği, dijital dönüşüm ve siber güvenlik çalışmaları ön plana çıkıyor.

En Etkin 50 Teknoloji Lideri

İSİM FİRMA Abdurrahman Kılınç DeFacto Ahmet Reha Argaç Borusan Lojistik Alexey Shevenkov Hepsiburada Ali İnal Enerjisa Üretim Arif Emre Ünal Arzum Aykut Yılmaz Securitas Ayşegül Arıcan Şeker Vodafone Türkiye Barış Erdim Toyota Barış Fındık Pegasus Bayram Tuzcu Ziraat Teknoloji Berke Menekli BSH Ev Aletleri Bilal Genç A101 Cihan Yıldız Boyner Büyük Mağazacılık Ege Örer AXA Sigorta Engin Kavas Aydem Enerji Erman Karaca TFI Tab Gıda Yatırımları Dr. Erol Özgüner İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ersel Karsal Yıldırım Holding Evren Ayorak Allianz Türkiye Fahri Öbek Türkiye Finans Katılım Bankası Ferkan Merdan Vakıfbank Fulya Bıçak Muştu Zorlu Enerji Grubu Gökay Burak Akkuş Aras Kargo Gökhan Gökçay Akbank Dr. Gökhan Özdinç Yapı Kredi Gül Erol Yıldız Holding Hayriye Karadeniz Ford Otosan Hilmi Koçak Eczacıbaşı Topluluğu İlker Kuruöz Garanti BBVA Dr. Kerem Kızıltunç Türk Hava Yolları Kerim Tatlıcı Migros Ticaret Koray Kurt Abdi İbrahim Korhan Kuyu Anadolu Sigorta M. Gökhan Yoluaçık Borusan Otomotiv Grubu Mehmet Fırat Enerjisa Enerji Murat Özkan Anadolu Efes Nihat Bayız Arçelik Oğuzhan Yıldız Kalyon Holding Okay Yıldırım QNB Finansbank Orkun Soylu Evyap Ömer Hakan Kutlu Vestel Sabri Gökmenler Türkiye İş Bankası Serkan Demir Alarko Holding Serkant Paker Anadolu Grubu Sinan Özkan Cengiz Holding Şirin Aktaş Edenred Taha Yücel Aselsan Wouter Meijs ING Türkiye Yusuf Kıraç Uzay Ajansı Zeynep Gül Koca Mercedes-Benz Türk

*Bu liste alfabetik sırayla hazırlanmıştır.

Teknoloji Liderleri Zirvesi hakkında daha detaylı bilgi için www.teknolojiliderlerizirvesi.com.tr adresi ziyaret edilebilir.