TESİD’den Arvento’ya Yenilikçilik ve Yaratıcılık Ödülü

Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon ekosistemini desteklemeyi ve şirketlerin yenilikçi başarılarını teşvik etmeyi amaçlayanTESİDYenilikçilik ve Yaratıcılık Ödül Töreni, 11 Aralık’ta Cevahir Hotel İstanbul Asia’dagerçekleşti ve elektronik sanayisinin önde gelen temsilcilerini bir araya getirdi.Etkinlik,sektördeki son gelişmelerin paylaşıldığı, iş birliği fırsatlarınındeğerlendirildiği ve Türkiye'nin teknoloji alanındaki geleceğine yön verenönemli bir buluşma noktası oldu.

Türkiye’nin lider araç takip sistemi Arvento, “Sürüş Güvenliği ve Yakıt Tasarrufu Projesi” ile törende Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Sürücülere anlık performans geri bildirimleri sunarak güvenli sürüş alışkanlıklarını geliştirmeyi, araçların operasyonel verimliliğini artırmayı ve karbon salınımını azaltmayı hedefleyen bu proje, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile doğrudan örtüşmesiyle dedikkat çekti.

Filo yönetimi ve araç takip çözümleriyle sektördeki liderliğini yenilikçi projeleriyle pekiştiren Arvento, sürüş güvenliği, verimlilik ve çevresel sürdürülebilirlik gibi kritik alanlarda fark yaratan teknolojiler geliştirerek, araç takibin ötesinde yalnızca bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarına da çözüm sunmayı hedeflediğini bir kez daha kanıtladı.

“Sektöre öncülük etmeye devam edeceğiz”

Sadece araç takip çözümleri sunan bir teknoloji şirketi olmanın ötesine geçerek, müşterilerine değer katan, iş süreçlerini optimize eden, insan odaklı ve çevresel sürdürülebilirliği destekleyen bir vizyonla hareket ettiklerini belirten Arvento Genel Müdür Yardımcısı Cem Devrim "Bu sene 22.’si düzenlenen TESİD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Ödülleri kapsamında bu değerli ödülü kazanmak, Arvento ailesi olarak bizim için büyük bir gurur kaynağı. Teknolojiyi takip etme konusundaki tutkumuz ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına olan bağlılığımız, bizi her zaman daha iyisini yapmaya motive ediyor. Bu ödül, sadece bugünkü başarılarımızın değil, gelecekteki hedeflerimiz ve vizyonumuzun bir göstergesi. Geliştirdiğimiz teknolojilerle müşterilerimize değer katmaya, sektöre yenilikçi çözümler sunmaya ve daha sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.