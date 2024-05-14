Tepe Kurumsal Çözümler YKB Levent Güler: Tesis yönetimi profesyonel yapılmalı

Dünya Tesis Yönetimi Günü’nde açıklamalarda bulunan Tepe Kurumsal Çözümler Yönetim Kurulu Başkanı Levent Güler, “Tesislerin yönetimi bir bina yönetimi gibi değerlendirilmemelidir. Onlarca hatta yüzlerce kişinin çalıştığı veya hizmet aldığı alanlarda temizlik, bakım, yönetim, fiziki güvenlik, catering ana başlıklarında hizmet sunan tesis yönetim sektörü; son beş yılda sadece personel sağlayan bir yapı olmaktan çıkıp, şirketlerde enerji, bakım-onarım, satın alma ve idari işlerdeki yasal süreçleri kapsayan, tüm bu alanlarda entegre çözümler içeren bir anlayışa dönüşmüştür. Profesyonel ve entegre tesis yönetim hizmeti alan şirketler, kendi iş alanlarına daha fazla odaklanmanın yanı sıra işletme bütçelerinde tasarruf, makine ekipman kullanım ömürlerinde ise verimlilik sağlıyor” dedi.

Tesis yönetimi için yasal altyapı oluşturulmalı

Güler, sektörün konumuna ve geleceğine yönelik açıklamalarda bulundu. Plaza içindeki küçük bir ofisten kalabalık yaşam alanları, fabrikalar, hastaneler, AVM’ler, iş merkezlerine kadar birçok alanın ihtiyacını karşılayacak bir hizmet çeşitliliği ve profesyonel ekiplere sahip olduklarını belirten Güler, buna rağmen sektörün hala gereken önemi görmediğine dikkat çekti. Levent Güler, “Üretim yapan tesislerin yönetimi ile bir bina yönetimi maalesef hala aynı seviyede değerlendirilmektedir. Üniversitelerde tesis yönetimi konusunda profesyonel yönetici yetiştiren alanlar açılmış olsa da yeteri kadar yaygınlığı bulunmamaktadır.

Tesis yönetimi, profesyonel olarak değerlendirilmesi gereken bir meslek dalı olarak ön plana çıkartılmalıdır. Bunun için yasal olarak gerekli altyapının sağlanması, kurulacak yapının yönetmelikler ile korunması son derece önem taşımaktadır” diye konuştu.

İşletmelerin tesis yönetimi başlıklarını kendi bünyesinde çözmeye çalışmasının zorluklarına dikkat çeken Güler, şunları söyledi: ‘’Bir işletme sahibi tesis yönetimindeki işlerin içeriği ve niteliği konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığında gereksiz ekipman maliyeti, fazla kimyasal ve sarf malzeme kullanımı, personelin tedarikinde zorluk ve verimsizlik gibi durumlarla karşı karşıya kalır. Bu koşullar da hem yüksek bütçelerin oluşmasına hem de bina demirbaşlarının ömrünün kısalmasına neden olur. İşletmelerin kendi bünyesinde bir yönetim oluşturması; gerekli idari işler için bütçenin toplanması ve bu bütçe ile sürecin yürütülmesi olarak değerlendirilmektedir. Sürecin bu şekilde devam etmesi, yasal zorunlulukların yerine getirilmemesi, teknik bakım ve onarımların gerektiği gibi yürütülmemesi, revizyon ve iyileştirilmelerin göz ardı edilmesi gibi konuları işletmelerin gündemine getirir. Tesisler; idari işlerinin yasal prosedürlere uygun yönetilmesi, ekipmanlarının daha uzun ömürlü olması, iş sağlığı ve güvenliğinin ön planda tutulabilmesi için profesyonel tesis yönetim firmalarını tercih etmelidir”

“Sektör entegre çözümler içeren anlayışa evrildi”

Tesis yönetimi sektöründe son 5 yılda önemli değişimlerin yaşandığına dikkat çeken Güler, “Son 5 yılda enerji verimliliği ve otomasyon sistemleri üzerinden sektörde ciddi bir profesyonel yönetim anlayışı yayılmaya başladı. Sektör, sadece personel sağlayan bir yapı olmaktan çıkıp tüm tesislerin enerji, bakım ve onarım, satın alma, yasal süreçlerini kapsayacak entegre çözümler içeren bir anlayışa evrildi. Otomasyon ve yapay zeka teknolojilerinin kullanımıyla birlikte iş takiplerindeki insan kaynaklı hataların azaltılmasında olumlu sonuçlar elde edilmektedir’’ diye konuştu.

“Hem maliyet hem de enerji tasarrufu sağlanıyor”

Tepe Kurumsal Çözümler Yönetim Kurulu Başkanı Levent Güler, site ve plazalardaki yönetim danışmanlığı hizmetlerinin işletmelere sunduğu maliyet avantajlarına dikkat çekti. “Sitelere yöneticilik ve danışmanlık hizmetlerimizdeki enerji verimliliği uygulamalarıyla enerji tasarrufu, personel optimizasyonu ve norm kadro uygulamalarıyla işçilik giderlerinde maliyet avantajı sağlıyoruz. Ayrıca geniş iş ortağı ağımızla teknik bakım ve onarım maliyetlerinde de tasarruf imkânı oluşturuyoruz. Düzenli eğitim ve denetim uygulamalarımızla ekipman, sarf ve kimyasal kullanımlarında verimlilik artışı sağlıyoruz. Kurumsal satın alma ve tedarik yönetimi hizmetimiz ile maliyetlerde tasarruf fırsatı sunarken, sürdürülebilirlik çözümlerimizle makine ve ekipmanların kullanım ömrü ve maliyetlerinde iyileştirmeler raporluyoruz.’’