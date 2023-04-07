Tesla, Model S ve X fiyatlarını düşürdü

Ünlü milyarder ve aynı zamanda Twitter'ın sahibi olan Elon Musk'ın amiral gemisi Tesla, ABD'de satışa sunduğu Model S ve Model X araçlarda 5 bin dolar indirime gitti.

Yapılan indirim sonrası Model S araçlar 84 bin 990 dolardan başlarken, Model X araçlar ise 94 bin 990 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Otomobillerini doğrudan tüketicilere satan Tesla, fiyattaki küçük değişikliklerin talep üzerinde büyük etkisi olduğunu söylemişti. Şirket, ilk çeyrekte dünya çapında 422.875 araç teslim etti.