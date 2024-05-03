Tether, Blackrock Neurotech'te ana hissedar oldu

Dijital varlık sektörünün en büyük şirketlerinden Tether, bugün yeni uygulamasıyla Beyin-Bilgisayar Arayüzü (BCI) teknolojisinin küresel lider öncüsü Blackrock Neurotech'e 200 milyon dolarlık stratejik yatırım yaptığını duyurdu ve Tether Evo girişim bölümünü kurdu.

Bu yatırımla birlikte Tether, Blackrock Neurotech'in çoğunluk hissedarı haline geldi. Tether'in 200 milyon dolarlık yatırımı öncelikle Blackrock Neurotech'in halihazırda 40'tan fazla kişiye başarıyla uygulanan yenilikçi tıbbi çözümlerinin piyasaya sürülmesini destekleyecek.

“Yatırım, Tether Evo yolculuğumuzun sadece başlangıcı”

Yatırıma ilişkin açıklama yapan Tether CEO’su Paolo Ardoino, “Blackrock Neurotech’e yaptığımız yatırım Tether Evo yolculuğumuzun sadece başlangıcı. Tether, uzun süredir yüksek potansiyele sahip yeni teknolojilerin geliştirilmesine inanıyor ve Blackrock Neurotech'in Beyin-Bilgisayar Arayüzleri; iletişim, rehabilitasyon ve bilişsel gelişimde yeni alanlar açma potansiyeline sahip. Blackrock Neurotech, teknolojinin insan deneyimini yalnızca tamamlamakla kalmayıp zenginleştirdiği bir geleceğe doğru atılımı temsil ediyor. Tether olarak bu yolculuğa Blackrock Neurotech ile başlamaktan dolayı gurur duyuyoruz." dedi.

“Milyonlarca insanın hayatını değiştirme potansiyeline sahip”

Blackrock Neurotech'in Kurucu Ortağı Florian Solzbacher da “Benim hayalim fonksiyonlarını kaybeden insanlara yardım etmek, bu fonksiyonları geri kazandırmak, sağlık hizmetlerinde ve dünyada devrim yaratan teknolojileri geliştirmekti. Bu uzun vadeli çaba elbette vizyon sahibi ortaklar gerektiriyor. Birçok insana yardımcı olacak ve insanlığı ileriye taşıyacak teknolojiyi arama ve geliştirme konusundaki kararlılığımızla, ortak vizyonumuzu hayata geçirecek Tether'den daha iyi bir ortak hayal edemezdik.” şeklinde konuştu.

Blackrock Neurotech Eş Başkanı Tim Sievers ise "Blackrock, çözüm arayan milyonlarca hastanın hayatını değiştirme potansiyeline sahip. Tether'i yeni yatırımcımız ve ortağımız olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Geleceği birlikte tanımlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.