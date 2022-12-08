THY, kasımda 5.8 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları'nın (THY), Kasım 2019 döneminde 5,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 5,8 milyon olarak gerçekleşti.

THY'den KAP'a yapılan açıklamaya göre, yolcu doluluk oranı Kasım 2022 döneminde yüzde 83,1 oldu. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı yüzde 83 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı yüzde 84,2 olarak belirlendi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Kasım 2019 döneminde 15 milyar iken, 2022 yılının aynı döneminde %8,3 artarak 16,2 milyar olarak gerçekleşmiştir.

Taşınan Kargo-Posta, Kasım 2019 döneminde 145 bin ton iken, 2022 yılının aynı döneminde 137,5 bin ton olarak kaydedilmiştir."

Ocak – Kasım 2019 döneminde 68,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 66,3 milyon olarak gerçekleşti. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – Kasım 2019 döneminde 22,4 milyon iken 2022 yılının aynı döneminde 20,8 milyon oldu.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Yolcu doluluk oranı Ocak – Kasım 2022 döneminde %80,5 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışı yolcu doluluğu %79,9 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu %86,2 olarak gerçekleşti.

Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Kasım 2019 döneminde 172,3 milyar iken, 2022 yılının aynı döneminde %7,5 artarak 185,2 milyar olarak gerçekleşmiştir.

Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Kasım 2019 döneminde 1,4 milyon ton iken, 2022 yılının aynı döneminde %9,6'lık artışla 1,5 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

2022 Kasım ayı sonunda filodaki uçak sayısı 393 olmuştur."