THY, Katanya uçuşlarını durdurdu
Türk Hava Yolları (THY), İtalya'nın Sicilya adasında bulunan Katanya'ya kentine bugün yapmayı planladığı seferleri geçici bir süreyle durdurdu.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hüseyin ASLIYÜCE
Türk Hava Yolları (THY), İtalya’nın güneyinde bulunan Etna Yanardağı’nda meydana gelen patlamanın ardından bugün yapacağı TK-1395 ve TK-1396 sefer sayılı uçuşlarını (İstanbul-Katanya-İstanbul) geçici süreyle durdurdu.
THY basın müşavirliğinden yapılan açıklama da “İlgili uçuşlarda bulunan yolcularımızın mağdur olmaması için bugün TK-6880 ve TK-6881 sefer sayılı ilave Palermo uçuşları planlanmıştır.” denildi.