THY Teknik, IndiGo ile bakım anlaşması imzaladı

Dubai’de gerçekleşen MRO Middle East 2025 fuarında, imzalanan anlaşmaya ek olarak Indigo’nun Airbus A320neo filosunun iniş takımı bakım operasyonlarını kapsayan anlaşma için görüşmeler devam ediyor.

Bu anlaşma kapsamında Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı tesislerinde iniş takımı ve geri teslim bakım operasyonlarını gerçekleştirecek. Doksan yılı aşkın deneyimiyle Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., IndiGo’nun geri teslim süreçlerini hızlandırarak kesintisiz ve zamanında teslim edilmesini sağlayacak.

"Birliğimizi güçlendirmekten memnuniyet duyuyoruz"

Anlaşma hakkında Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mikail Akbulut; “IndiGo ile uzun süredir devam eden iş birliğimizi daha da güçlendirmekten memnuniyet duyuyoruz. Yıllar içinde sunduğumuz çeşitli bakım hizmetleri ve bu yeni anlaşma, IndiGo'nun hizmetlerimize olan güvenini yansıtıyor. Airbus A320neo filosu için en yüksek hizmet standartlarını sağlayacak ve IndiGo’nun Hindistan havacılığını yeni yükseklere taşımasına yardımcı olacağız.”dedi.



İş birliğinin devamı hakkında, IndiGo Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Isidre Porqueras ise “Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ile ortaklığımızı sürdürmekten ve güçlendirmekten memnuniyet duyuyoruz. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ekiplerinin teknik uzmanlığına, özverili desteğine ve hızlı yanıt süresine olan inancımız tamdır. Bunlar operasyonel verimliliğimizi artırmamızda kilit rol oynayacaktır." ifadelerini kullandı.



Yerel ve uluslararası müşterilerine hızlı, kapsamlı ve yüksek kalite hizmetler sunan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.; hava yolları, operatörler ve tedarikçiler için yıllar boyunca güvenilir bir ortak olmuştur. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.; müşterilerine beş farklı lokasyonda bakım-onarım, mühendislik, modifikasyon ve rekonfigürasyon hizmetleri vermektedir.