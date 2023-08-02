THY Teknik’e ‘Uluslararası İş Güvenliği’ ödülü

Hüseyin ASLIYÜCE

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında dünyadaki en prestijli ödüllerin başında gelen BSC Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri, British Safety Council bağımsız jüri üyelerinin 44 farklı ülkeden 1000’e yakın kurumu değerlendirmesiyle sahiplerini buluyor. THY Teknik A.Ş. de 2022 yılındaki iş yeri kazalarını ve işle ilgili hastalıkları önleme yaklaşımı ve çalışanlarının psikolojisine verdiği değer ile bu ödülü almaya hak kazandı.

Uluslararası İş Güvenliği Ödülü ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü Mikail Akbulut, “Yaklaşık 10 bin kişiden oluşan ailemizin her bir ferdi bizim için ayrı değere sahip. Onların çalışma alanlarımızdaki sağlığını korumak ve memnuniyetlerini artırmak ise en öncelikli odağımız. Bu ödül bize büyük ailemiz için attığımız adımların doğru olduğunu gösteriyor. Şirketimizin yükselen başarı grafiğinde önemli katkısı olan çalışma arkadaşlarımızın, çalışan deneyimini geliştirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Öte yandan THY Tekniğin Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı’nda bulunan tesislerinde aynı anda 56 uçağa bakım hizmeti sunan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş, şirket bünyesinde gerçekleştirdiği farkındalık çalışmaları ve sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı ile operasyonlarını "sıfır iş kazası" hedefi ile çalışıyor.