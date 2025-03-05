THY, uluslararası yolcu ve kargo kapasitesinde dünya 3.'sü oldu

Türk Hava Yolları (THY), küresel havacılık sektöründeki yükselişini sürdürerek uluslararası yolcu kapasitesinde dünya genelinde ilk üç arasına girdi. Şirket, yüzde 3,4'lük uluslararası yolcu pazar payı ile dünya sıralamasında üçüncü oldu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi tarafından paylaşılan veride, THY 2012’e yüzde 1,9 (dünyada 13’üncü), 2017’de yüzde 2,4 (10’uncu) 2023’te de yüzde 3,5’e (3’üncü) ulaşmıştı.

Türkiye 🇹🇷 büyüyor, THY yüksekten uçuyor. ✈️



Dünyada 3'üncü olmak az bir şey değil. 👍



THY, uluslararası yolcu kapasitesinde ve kargo pazar payında dünyada 3. oldu.



2012'de yolcuda 13. Kargoda 26. sırada iken şimdi 3. sıraya yükseldik.



Ülkemiz adına gururluyuz. 🇹🇷❤️ pic.twitter.com/8mBXPLw7WN — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) March 5, 2025

Kargoda hızlı büyüme

Kargoda ise ÜKTK olarak adlandırılan Taşınan Kargo Ton Kilometre sıralamasında ise hızlı çıkış dikkat çekti. ÜKTK rakamlarında 2012’de yüzde 1,3 (dünya 26’ncısı) olurken 2017’de yüzde 2,5 (14’üncü), 2019’da yüzde 3,7 (8’inci), 2023’te yüzde 5,2 (4’üncü) ve geçen yıl da yüzde 5,7 (3’üncü) olarak gerçekleşti.