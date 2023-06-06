THY, Vietnam Hava Yolları ile kod paylaşımı anlaşması imzaladı

Hüseyin ASLIYÜCE

Türk Hava Yolları (THY) ile SkyTeam üyesi olan Vietnam Hava Yolları ortak uçuş anlaşması imzaladı. İki bayrak taşıyıcı arasında imzalanan anlaşma, her iki taşıyıcının yolcularına Türkiye, Vietnam ve İstanbul bağlantılı diğer nokta uçuşlarında da alternatif uçuş sağlayacak.

THY, Vietnam Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen Hanoi-Da Nang-Hanoi ve Ho Chi Minh-Da Nang-Ho Chi Minh seferlerini “TK” kodu ile icra edecek. Vietnam Hava Yolları da Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Hanoi-İstanbul seferleri ile İstanbul-Ho Chi Minh-İstanbul seferlerini “VN” kodu ile gerçekleştirebilecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Her iki bayrak taşıyıcı havayolu, söz konusu kod paylaşımı anlaşmasını imzalayarak sağlam iş birliklerini daha da pekiştirdi. Sonuç olarak daha fazla misafir bu iki eşsiz ve güzel ülkeyi ziyaret edebilecek. Ayrıca gelecek dönemde artan kapasite ve ürün çeşitliliği ile bu anlaşma, iki havayoluna da katkı sağlayacaktır.” dedi.

Vietnam Hava Yolları CEO'su Lê Hồng Hà ise şunları kaydetti: “İki havayolu arasında imzalanan bu kod paylaşımı anlaşması yolculara daha fazla seçenek ve fayda sunarken, Vietnam Havayolları ve Türk Havayolları’nın uçuş ağı genişlemesine ve hizmet çeşitlendirmesine büyük katkı sağlayacaktır. Bu iş birliği, daha fazla yolcunun Vietnam ve Türkiye’yi ziyaret etmesini elverişli kılarak iki ülke arasındaki ekonomik, kültür ve turizm faaliyetlerini destekleyecektir.”