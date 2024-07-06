THY, yatırım şirketi kuruyor
Türk Hava Yolları (THY) 2,5 milyar lira sermayeli yatırım şirketi kuruma kararı aldı.
Türk Hava Yolları (THY), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile yeni şirket kurma kararını duyurdu.
5 Temmuz’da KAP’a yapılan açıklama göre THY, 2,5 milyar lira sermayeli THY Yatırım Yönetim A.Ş. adında şirket kuracak. Açıklamada şunlar kaydedildi: “Yönetim Kurulumuzca Ortaklığımız ana faaliyet konusu dışında kalan çeşitli yatırım projelerinin bir iştirak şirket üzerinden yönetilmesi amacıyla %100 Türk Hava Yolları iştiraki olan "THY Yatırım Yönetim A.Ş." şirketinin kurulmasına karar verilmiştir.”