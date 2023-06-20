THY’ye Skytrax’ten 5 ödül

Hüseyin ASLIYÜCE

Dünya Hava Yolları Ödülleri, sahiplerini buldu. Ödüller, 325 hava yolu arasından belirlendi. İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Japonca ve Çince dillerinde sunulan 2022 – 2023 Skytrax (Uluslararası Hava Taşımacılığı Derecelendirme Kurumu) ödülleri anketinde 100’den fazla ülke vatandaşının temsil edildiği 20 milyon 23 bin cevap değerlendirildi.

Ödüller, Paris Air and Space Museum’da düzenlenen ve ‘Havacılık Endüstrisinin Oscar'ları’ olarak bilinen bir etkinlik ile duyuruldu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Sekizinci kez Avrupa’nın En İyi Hava Yolu ödülüne layık görüldüğümüz için gururluyuz. Bu ödül, bayrak taşıyıcı markamızın sektördeki liderlik pozisyonunun güçlenmesini sağlamaktadır. Ayrıca Türk Hava Yolları ailesi olarak, Skytrax tarafından düzenlenen oylamada Güney Avrupa’nın En iyi Hava Yolu seçildiğimiz için mutluluk duyuyoruz. Hizmet anlayışımızı her alanda geliştirmeye ve misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya devam edeceğiz.” dedi.

Skytrax CEO’su Edward Plaisted ise şunları kaydetti: “Türk Hava Yolları için ödüller konusunda harika bir yıl oldu ve sekizinci kez Avrupa'nın En İyi Havayolu olarak birincilik ödülünü almak muhteşem bir başarı. En İyi Business Sınıfı İkram ve En İyi Ekonomi Sınıfı İkram ödülleri, Türk Hava Yolları'nın müşteriler arasında neden bu kadar popüler olduğunun altını çiziyor ve havayolu ve ikram ortağı Turkish DO&CO, bu başarıdan büyük gurur duymalıdır.”