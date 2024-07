Tosyalı ve SULB, Libya Bingazi’de dünyanın en büyük DRI kompleksinin yatırımına başladı

Takip Et

Global yeşil çelik üreticisi Tosyalı, Türkiye, Cezayir, Senegal, Angola ve İspanya’daki yatırımlarının ardından şimdi de Libya Bingazi’de dünya çapında yeni bir çelik yatırımına daha başladı.

Yatırım coğrafyasını üç kıtaya yayarak dünya çapındaki büyümesini sürdüren Tosyalı, Cezayir ile giriş yaptığı Akdeniz çanağındaki etki alanını Libya Bingazi ile daha da büyütüyor.

Yapılan tören sonrasında açıklamalarda bulunan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Büyük bir öngörüyle yıllar önce, öncelikli yatırım coğrafyası olarak belirleyip yatırım yaptığımız Afrika’nın Akdeniz kıyılarındaki yatırımlarımızı her geçen gün daha da büyütüyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Lokal üretimi esas alarak bölgede yaptığımız yatırımlarda nitelikli çelik üretimine odaklanarak gittiğimiz ülkelerde katma değer yaratan, istihdam, kalkınma ve refahı esas alan bir anlayışla sadece ekonomik değil çevresel ve toplumsal anlamda da olumlu etki yaratıyoruz. Zemin etütleri ve mühendislik çalışmalarını tamamladığımız ve önümüzdeki günlerde inşaat ve montajların başlayacağı bu yeni kompleks ile nitelikli çelik üretiminde sahip olduğumuz bilgi birikimimizi ve yetkinliklerimizi Libya Bingazi’ye taşımaktan büyük bir memnuniyet duyacağız. Kuracağımız entegre tesiste, ileri teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge ile düşük karbon salımına sahip nitelikli yeşil çelik ürünleri üreterek Libya Bingazi’den Dünya çelik endüstrine yüksek kalite ve standartlarda üretim yapan bir ekosistem dönüşümüne de öncülük edeceğimize gönülden inanıyorum. Bu yatırımın her iki şirkete ve dost ve kardeş ülke Libya Bingazi’ye hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

"İki global şirket Bingazi'yi çelik sektöründe üst sıralara taşıyacak"

İmza töreni sonrasında duygu ve düşüncelerini paylaşan Libya United Steel Company for Iron and Steel Industry (SULB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Gadalla, “Libya Bingazi’nin sanayileşmesi ve çelik sektörünün geliştirilmesi için çok önemli bir adımı global çelik üreticisi ve yeşil çeliğin üç kıtada öncüsü Tosyalı ile bir ortaklık kurarak gerçekleştirmekten mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bugün attığımız imzalar hem iki grubun geleceğe doğru büyük bir hamle yapmasını hem de Libya Bingazi ve Türkiye’nin ekonomik anlamda da yakınlaşmasını sağlayacaktır. Dünya çelik üretimi liginde Libya Bingazi’nin de önemli bir oyuncu olarak yer almasını sağlayacak bu yatırım, yeşil çelik ve dekarbonizasyon açısından da özel bir yere sahip olacaktır. Ortaklık için kısa zamanda aldığımız mesafe sonrasında atılan imzalarla beraber bu önemli global yatırımın her iki şirkete ve ülkeye hayırlı olmasını diliyorum.”

Toplamda 8.1 milyon ton kapasiteli dünyanın en büyük DRI tesisleri

Yapılan anlaşmayla iki şirket güçlerini birleştirerek Libya Bingazi’de Tosyalı-SULB adında yepyeni bir şirket kurdu. Tosyalı Sulb’un gerçekleştireceği proje Libya Bingazi’nin sanayisine ve demir çelik sektörünün gelişmesine ve istihdama çok önemli katkıda bulunacak bir dizi önemli yatırımları kapsıyor. Yatırım projesi kapsamında toplamda 8.1 milyon ton kapasiteli dünyanın en büyük DRI tesisleri kurulacak. Bu tesisler, Tosyalı’nın Cezayir’deki yatırımlarında da kullanılan MIDREX Flexi DRI teknolojisine sahip olacak. Bu teknolojiyle tesis, temiz bir enerji kaynağı olan hidrojen ile çalışabilme yeteneğine de sahip olarak yeşil çelik üretiminde dünyanın sayılı üretim üslerinden biri olacak. Üç fazdan oluşacak olan entegre demir çelik tesisinin ilk fazı olan 2.7 milyon ton kapasiteli kısmı için yatırımlara hemen başlanacak. Tesis hem yakın bölgenin hem de Avrupa’nın yeşil çelik için HBI (hot bricket iron) ihtiyacını sağlarken Tosyalı’nın global yeşil çelik üreticisi konumunu da güçlendirecek.

Bu yatırım tamamlandığında Tosyalı, yeşil dönüşüm süreci ile en çok ihtiyaç duyulacak temel ara ürün olan HBI (Hot Bricket Iron) tedarikinde, uluslararası pazarda en büyük tedarikçi konumuna gelecek.