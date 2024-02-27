Toyota Motor, ABD'de 280 bin 663 aracını geri çağırıyor

Toyota Motor, ABD’de 280 bin 663 aracı geri çağıracak. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, yaptığı açıklama ile Toyota'nın 280 bin 663 kamyonet ve SUV'u geri çağıracağını ve araçlar boştayken ve fren uygulanmadığında ortaya çıkan beklenmedik hareketlerle ilgili endişeleri gidermek için bir yazılım güncellemesi yayınlayacağını duyurdu.

İdare, etkilenen araçlarda şanzıman kontrol ECU (elektronik kontrol ünitesi) yazılımı için ücretsiz bir yazılım güncellemesi yayınlanacağını belirtti.

Açıklamaya göre geri çağırma, 2022 ve 2024 yılları arasında üretilen belirli Tundra, Tundra hibrit ve Lexus LX600 araçlarının yanı sıra geçen yıl üretilen Sequoia SUV'ları da kapsıyor.