Koç Holding’den kök hücre teknolojileri yatırımı: Stembio'yu satın alıyor
Koç Holding, kök hücre teknolojileri alanında faaliyet gösteren Stembio hisselerinin yüzde 65’ini almak amacıyla Rekabet Kurulu’na başvurdu.
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Koç Holding, kök hücre teknolojileri alanında faaliyet gösteren Stembio'yu devralıyor.
Yapılan açıklamaya göre Koç Holding, Stembio Kök Hücre Teknolojileri AŞ nezdindeki toplam sermayeyi temsil eden payların yüzde 65'inin satış yoluyla devralmak amacıyla Rekabet Kurulu'na başvurdu.
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