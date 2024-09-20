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Koç Holding’den kök hücre teknolojileri yatırımı: Stembio'yu satın alıyor

Koç Holding, kök hücre teknolojileri alanında faaliyet gösteren Stembio hisselerinin yüzde 65’ini almak amacıyla Rekabet Kurulu’na başvurdu.

Haber Merkezi
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Koç Holding’den kök hücre teknolojileri yatırımı: Stembio'yu satın alıyor
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Koç Holding, kök hücre teknolojileri alanında faaliyet gösteren Stembio'yu devralıyor.

Yapılan açıklamaya göre Koç Holding, Stembio Kök Hücre Teknolojileri AŞ nezdindeki toplam sermayeyi temsil eden payların yüzde 65'inin satış yoluyla devralmak amacıyla Rekabet Kurulu'na başvurdu.

 

 

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