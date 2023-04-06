TPAO, Çanakkale'de petrol arama ruhsatı aldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya, Çanakkale il sınırları içerisinde yer alan ve büyüklüğü 42 bin 593 hektarlık saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.