Trendyol, Körfez ülkelerine açılıyor

Trendyol, Almanya'da birinci yılını kutlarken, Körfez ülkelerinde de operasyonlarına başladığını duyurdu.

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası kapsamında, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Almanya ile karşılaşmasında Tarkan'ın da katılımıyla, Filenin Sultanları'nı tribünden desteklemek için Düsseldorf'ta basın mensupları ile bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetin, yerli üreticilerle birlikte yerel üretimi artırmanın ve Türkiye'nin sahip olduğu potansiyeli dünyaya açmanın gelecek planlarının odağında olduğunu belirterek, "Körfez ülkelerinde operasyonlarımızı başlatmak için çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu bölgede Türk ürünlerine büyük bir ilgi var. Teknoloji ve pazarlama gücümüzü kullanarak, bu ülkelerdeki ilginin Türk üreticileri ve markalarımızla çok daha etkin bir şekilde buluşmasını sağlayacağız. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ile başlayarak, bölgede e-ihracat operasyonlarımızı kurguladık. Bu iki ülkede geçtiğimiz hafta İngilizce web sitemizi ve uygulamalarımızı yayına aldık." ifadesini kullandı.

Bu ay sonunda Arapça seçeneğini de ekleyerek bölgedeki müşterilerle Türkiye'deki üretici ve satıcıları buluşturmayı hedeflediklerini anlatan Çetin, şunları kaydetti:

"Dubai'de bu kadar kısa sürede en popüler e-ticaret aplikasyonu sıralamasında birinci sıraya yerleştik. Arapçayı geliştirdikten sonra aynı başarıyı Suudi Arabistan'da da yakalayacağımızı düşünüyoruz. Dubai'de hiçbir pazarlama faaliyeti gerçekleştirmemiş olmamıza rağmen, siteyi aktif etmemizin ardından 5 gün içerisinde 2 bin 500'e yakın sipariş geldi. Hedefimiz, Türkiye'den ihracat ile başlayan operasyonumuzun, Dubai'deki operasyon merkezimiz üzerinden devam ederek müşterilerimize sunduğumuz deneyimi geliştirmek.

Türk üretici ve satıcılarının Trendyol aracılığıyla bu ülkelerde satış yapmalarını sağlayacağız. Bu bölgede 2024 yılında müşteri sayımızın 4,5 milyona ulaşmasını hedefliyoruz. Dubai'de uluslararası operasyonlarımız için açtığımız bir depomuz var. Bu depomuzu Körfez bölgesinin iade operasyonları için de kullanmayı hedefliyoruz. Körfez operasyonunun, yeni bir coğrafya, farklı bir kültür ve deneyimlerle bizleri çok heyecanlandırdığını söyleyebilirim.

Trendyol olarak gelecek planlarımızın en başında her zaman Türkiye'nin üretim gücünü e-ihracat ile yurt dışındaki müşterilerle buluşturmak var. Geçtiğimiz yıl bunun ilk adımını atarak Almanya'da ilk yurt dışı ofisimizin açılışını gerçekleştirdik. Bugün 1 milyonun üzerinde müşteri Almanya'da Trendyol aracılığıyla 200'den fazla Türk markasından alışveriş yapıyor. Platformumuz aracılığıyla 350 binden fazla ürüne ulaşabiliyorlar. Yurt dışında 2021 yılından bu yana toplamda 1 milyonu aşkın müşteri platformumuz üzerinden 36 milyon adet ürün satın aldı. Yakın zamanda da Almanya Online Perakendeciler Birliği (BVOH) tarafından Avrupa'nın bir numaralı moda pazaryeri seçildik. Son 12 ay içerisinde, Trendyol uygulaması Almanya'da en çok indirilen uygulamalar arasına girdi."

Çetin, Almanya'da müşterilerin en çok tercih ettiği özel marka koleksiyonları olan Trendyol, Trendyol Man, Trendyol Modest ve Trendyol Curve'nin tamamının Türkiye'de yerleşik 400'den fazla üretici tarafından üretildiğini belirterek, "Bu üreticilerimiz doğrudan 30 bin kişiye istihdam sağlıyor. Almanya'da bu kadar tercih edilmemiz ülkemize sağladığımız ekonomik katkıyı artırmak açısından da çok kıymetli. Almanya'da yakında modanın yanı sıra güzellik, ev eşyaları ve takı kategorilerini de devreye alacağız. Daha çok Türk markasını e-ihracatla buluşturmaya hazırlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'ye ve Türk ürünlerine karşı çok büyük ilgi var"

Türkiye'de çalışanların tamamının Türklerden oluştuğunu aktaran Çetin, "Almanya'da ise 45 farklı ülkeden çalışan var. Orta Doğu'da da benzer şekilde olacağını öngörüyoruz. Bugün Almanya'da 200 mühendisimiz var. Buradaki teknoloji kapasitesi ve gücü de Türkiye ile aynı düzeyde olabilsin diye Türkiye'den 100 mühendisimizi Almanya operasyonlarımızda görevlendirdik. Orta Doğu'da ve Azerbaycan'da da tüm operasyonlarımızı şu anda Türkiye'den arkadaşlar geliştiriyorlar. Yurt dışı operasyonlarımız için farklı ülkelerden de mühendis istihdam etmeye başladıktan sonra, Türk mühendislerinin dünyanın en iyileri arasında yer aldığını rahatlıkla söyleyebilirim." görüşlerini paylaştı.

Mayıs ayında Azerbaycan pazarına girdiklerini ifade eden Çetin, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz henüz Azerbaycan pazarına girmeden aslında ciddi bir talebin olduğunu, Azerbaycan'daki 800 bine yakın müşterimizin Trendyol uygulamasını telefonlarına indirdiğini biliyorduk. Trendyol'dan alışveriş yapmaya çalışıyorlardı fakat alışverişin yöntemi farklıydı. Trendyol'dan verdikleri siparişleri Türkiye'de bir noktada toplatıp, aracılarla Azerbaycan'a götürüyorlardı. Azerbaycan pazarına girmemiz ile birlikte tüm lojistik operasyonu Azerbaycanlı lojistik iş ortaklarımızla üstlenerek, oradaki müşterilerimizin siparişlerini kapılarına kadar teslim ediyoruz. Henüz tam anlamıyla pazarlama faaliyetlerine başlamadan dahi müşteri sayımızın orada da 1 milyonun üzerine çıktığını görüyoruz. Azerbaycan nüfusunun yaklaşık 10 milyon olduğunu düşündüğümüzde nüfusun yüzde 10'unun Trendyol müşterisi olduğunu görüyoruz. Ülkede ciddi potansiyel görüyoruz. Türkiye'ye ve Türk ürünlerine karşı çok büyük ilgi var.

E-ihracatı tüm KOBİ'ler için kolaylaştıracağız. Ülkemizin ekonomik hedeflerinde gittikçe artan öneme sahip olan e-ihracata ilgiyi arttırmak için hem lojistik hem de teknik altyapı açısından önemli adımlar attık. İstanbul Havalimanı yanındaki e-ihracat merkezi yatırımımızı gerçekleştirerek Avrupa lojistik ağını kurma çalışmalarımızı başlattık. Tamamı Türk mühendisleri tarafından geliştirilen uygulamamızla, Türkiye'deki satıcılarımızın Ankara'ya satış yapar gibi Berlin'e e-ihracat yapmalarını mümkün kıldık.

Ekibimizdeki mühendis arkadaşlarımız tarafından geliştirilen sistem, satıcılarımızın e-ticaret süreçlerini yönettiği satıcı panelinde 'ihracat merkezi' sekmesi altında yer alıyor. Satıcılarımızın sisteme yurt dışından gelen talepleri ve canlı stok bilgilerini girdikten sonra ihraç edilecek ürünlerini ihracat için gerekli evraklarla beraber Trendyol deposuna ulaştırması gerekiyor. Bundan sonraki tüm süreçleri Trendyol olarak biz devralıyoruz. Ürünlerin ihracından kargoya verilerek son tüketiciye ulaştırılmasına kadar tüm süreç bizim üzerimizden yürüyor. Siparişler Trendyol deposuna ulaştıktan sonra 5 günden daha kısa bir sürede müşteriye ulaşmış oluyor."

"2022'de 136 ülkeye e-ihracat yaptık"

Çetin, e-ihracat ile ilgili çalışmalarının Almanya ile sınırlı olmadığını vurgulayarak, "trendyol.com/de'nin yanı sıra İngilizce konuşulan ülkelerdeki müşterilerimize özel açtığımız trendyol.com/en sitesi üzerinden Türk üreticileri Avrupa'nın 27 ülkesiyle buluşturuyoruz. Ayrıca 95'e yakın global e-ticaret platformu aracılığıyla da yerli üreticileri farklı coğrafyalardaki müşterilerle buluşturuyoruz. Bugün Türkiye'de üretilen ürünler, Orta Doğu'dan Afrika'ya, çok geniş bir coğrafyada kullanıcılar tarafından tercih ediliyor. 2022 yılında 136 ülkeye e-ihracat yaptık. Her gittiğimiz ülkede bizden alışveriş yapan bir kişi mutlaka birkaç kere daha alışveriş yapıyor. Şu an dünya çapında, Trendyol aracılığıyla yerli üreticilerimizin ürettiği ürünleri kullanan 4 milyon müşteri bulunuyor. Perakende sektörünü desteklemek amacıyla Birleşmiş Markalar Derneği ile iş birliği gerçekleştirdik. Bu iş birliği kapsamında, BMD üyesi olan Türk markalarını global pazarlara taşıyoruz." açıklamasını yaptı.

İhracatta müşterilere daha hızlı teslimat gerçekleştirebilmek için İstanbul Havalimanı yanındaki (IGA) e-ihracat merkezi yatırımlarını gerçekleştirdiklerini belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Bu merkez ile Avrupa lojistik ağını kurma çalışmalarımızı başlattık. Bu yatırımımızı 36 milyon avroluk bedelle hayata geçireceğiz. Toplam 12 bin metrekarelik bir alan olacak. Merkezimiz günlük 150 bin adet ürün çıkış kapasitesine sahip. İGA projemizde temel atma aşamasındayız ve eş zamanlı tasarım çalışmalarını yapıyoruz. Bu operasyon merkezimizin uzun vadede e-ihracata büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. İstanbul Havalimanı'nda gümrüklü alandan direkt çıkış yapabilecek olmamız nedeniyle sipariş geldiği andan itibaren hazırlanma ve uçağa teslim arasındaki süreyi iyileştireceğiz. Müşterilerimize daha hızlı bir teslimat deneyimi yaşatacağız.

Yakın bir zamanda Adana Aktarma Merkezi ve Trabzon Aktarma Merkezi yatırımlarını gerçekleştirdik. Her iki aktarma merkezi de bölgelerinin en büyüğü olma özelliğine sahipler. Bu sene açılışını yapacağımız Ankara'da bir de e-ticaret operasyon merkezi yatırımımız var. Sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın en büyük e-ticaret operasyon ve aktarma merkezlerinden birisi olacak. En modern teknolojilerle ile donatılacak tesiste 3 bin 500 kişi istihdam edilecek."

"Türk sporunun gelişmesine katkıda bulunmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz"

Çetin, ana destekçilerinden biri oldukları Kadın A Milli Voleybol Takımı'nın da Avrupa Şampiyonası grup elemeleri için Almanya'da olduğunu belirterek, "Filenin Sultanları"na destek için Tarkan'ın, "Öp" şarkısının sözlerini, milli takım marşı haline getirdiğini aktardı.

Tarkan ile uzun soluklu iş birliklerinden memnuniyet duyduklarını aktaran Çetin, şu ifadeleri kullandı:

"Türk sporunun gelişmesine ve sporcuların hayallerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Sporun gücünü ve birleştirici etkisini kullanarak ülkemizin spor kültürüne ve sporcularına destek olmak en büyük amaçlarımız arasında. Bu doğrultuda da Türk sporunu ve sporcularını bir bütün olarak görerek, sporun her branşına önem veriyoruz. Spora ilk desteğimizi 2021 yılında Futbol Milli Takımlarının resmi sponsoru olarak verdik. A Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra Kadın Milli Takımlar ve Erkek Milli Takımlarının da resmi sponsorluğunu üstlendik. Onu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin resmi sponsorluğu izledi. O dönemde Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden, güreşte Taha Akgül ve Evin Demirhan, tekvandoda Nur Tatar, artistik cimnastikte Ferhat Arıcan ve boksta Busenaz Sürmeneli'nin bu önemli yolculuklarında yanlarında olduk.

Geçtiğimiz yıl Voleybol Milli Takımlarımızın ana sponsorluğunu üstlendik. Desteklerimiz, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından kurulan ve Türkiye'de 6-12 yaş arasındaki çocukları voleybol ile tanıştırmayı ve lisanslı sporcu sayısını artırmayı hedefleyen TVF Fabrika Voleybol Okulları'nı da kapsıyor. Bugün Türkiye'nin farklı yerlerindeki 30 okulumuzda 2 bin 411 öğrencimiz eğitim görüyor. Bu öğrencilerin 2 bin 100'ü kız, 311'i erkek. Bu oran bizce çok önemli. Türkiye her alanda büyük potansiyeller barındırıyor. Trendyol olarak biz de bu gibi desteklerle bu potansiyelin ortaya çıkması için çalışıyoruz. Özellikle, genç yaşlardaki kız çocuklarının gelişimine de katkı sağlayarak, altyapılardan A takımlara ya da milli takımlara kazandırılmasını hedefliyoruz. Bir gün Hakkari'deki kadın antrenörümüzün yetiştirdiği kız çocuklarımızın da bu şampiyonalarda yerini alması en büyük hayalimiz."

Yakın zamanda da hem Süper Lig'in hem de 1. Lig'in isim sponsoru olduklarını anlatan Çetin, "TFF'nin de desteğiyle futbolumuzun ve Süper Lig'in marka değerini daha da yükselterek, kulüplerimizin ve ligimizin çok daha üst sıralara yükselmesini sağlamak. TFF ile imzaladığımız anlaşmanın 15 ilimizde 19 takımın mücadele edeceği 1. Lig'i de kapsaması bizleri ayrıca mutlu ediyor. 1. Lig'e sağlayacağımız destekle, özellikle Anadolu'daki kulüplerimiz için önemli bir katkı sağlayacağız. Trendyol Yemek olarak UNESCO Gastronomi şehri olan Gaziantep Futbol Kulübü'ne de destek vereceğiz. Bugün olduğu gibi bundan sonra da Türk sporunun gelişmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz." değerlendirmesini yaptı.