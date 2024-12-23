Trendyol, Sepette İyilik hareketi ile STK'lara destek olma fırsatı sunuyor

Trendyol, 100’e yakın sivil toplum kuruluşunu (STK) dijital dünyaya dahil eden Sepette İyilik’le, yeni yıla girerken herkesi iyilik hediye etmeye davet ediyor. Sepette İyilik, yeni yıl hediye seçeneği olarak değerlendirilebilecek 3500’den fazla ürün ve dijital destek kartı ile farklı alternatifler sunuyor.

Eğitici oyunlardan şemsiyelere, rengarenk defterlerden giyim ürünlerine ve birbirinden şık aksesuarlara kadar yüzlerce seçenek hem sevdiklerinizi mutlu ediyor hem STK’lara ek kaynak sağlayarak iyiliği çoğaltmaya destek oluyor.

Sevdiklerinize anlamlı hediyeler, STK’lara destek

Trendyol’un 2020 yılında başlattığı Sepette İyilik, STK’lara e-ticaret platformunda özel bir alan açıp görünürlük sağlamak ve kaynaklarını artırmalarına destek olmak üzere hayata geçirildi. Böylelikle, Türkiye genelinde pek çok farklı alanda faaliyet gösteren STK’lar, ürün veya dijital destek kartları aracılığıyla daha fazla bireysel destekçiye ulaşabiliyor. Elde edilen gelirin tamamı, hiçbir kesinti olmaksızın STK’lara aktarılıyor. Bu sayede, yeni yıliçin seçeceğiniz her bir hediye, bir çocuğun eğitimine katkıda bulunmaktan doğayı korumaya kadar geniş bir yelpazede sosyal fayda yaratıyor.

Kalpler iyilikle dolsun

Sepette İyilik ile toplumsal cinsiyet eşitliğinden girişimciliğe uzanan kapsamlı bir yelpazede sosyal fayda sunan Toplum Gönüllüleri Vakfı, UNICEF, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, HAYTAP, Koruncuk Vakfı gibi pek çok STK bulunuyor.

Yeni yıl coşkusunu paylaşma kültürüyle büyüterek STK’lara destek olmak için bu linke ya da Trendyol uygulamasında “Hizmetlerim” alanında yer alan Trendyol Pozitif Etki logosuna tıklayabilirsiniz.