  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Trendyol, Sepette İyilik hareketi ile STK'lara destek olma fırsatı sunuyor
Takip Et

Trendyol, Sepette İyilik hareketi ile STK'lara destek olma fırsatı sunuyor

Trendyol, Sepette İyilik ile sevdiklerinize anlamlı hediyeler verirken aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarına destek olma fırsatı sunuyor. Sepette İyilik’te eğitici oyunlardan aksesuarlara, kırtasiyeden giyim ürünlerine ve dijital destek kartlarına kadar binlerce seçenek yer alıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trendyol, Sepette İyilik hareketi ile STK'lara destek olma fırsatı sunuyor
Takip Et

Trendyol, 100’e yakın sivil toplum kuruluşunu (STK) dijital dünyaya dahil eden Sepette İyilik’le, yeni yıla girerken herkesi iyilik hediye etmeye davet ediyor. Sepette İyilik, yeni yıl hediye seçeneği olarak değerlendirilebilecek 3500’den fazla ürün ve dijital destek kartı ile farklı alternatifler sunuyor.

Eğitici oyunlardan şemsiyelere, rengarenk defterlerden giyim ürünlerine ve birbirinden şık aksesuarlara kadar yüzlerce seçenek hem sevdiklerinizi mutlu ediyor hem STK’lara ek kaynak sağlayarak iyiliği çoğaltmaya destek oluyor. 

Sevdiklerinize anlamlı hediyeler, STK’lara destek

Trendyol’un 2020 yılında başlattığı Sepette İyilik, STK’lara e-ticaret platformunda özel bir alan açıp görünürlük sağlamak ve kaynaklarını artırmalarına destek olmak üzere hayata geçirildi. Böylelikle, Türkiye genelinde pek çok farklı alanda faaliyet gösteren STK’lar, ürün veya dijital destek kartları aracılığıyla daha fazla bireysel destekçiye ulaşabiliyor. Elde edilen gelirin tamamı, hiçbir kesinti olmaksızın STK’lara aktarılıyor. Bu sayede, yeni yıliçin seçeceğiniz her bir hediye, bir çocuğun eğitimine katkıda bulunmaktan doğayı korumaya kadar geniş bir yelpazede sosyal fayda yaratıyor.

Kalpler iyilikle dolsun

Sepette İyilik ile toplumsal cinsiyet eşitliğinden girişimciliğe uzanan kapsamlı bir yelpazede sosyal fayda sunan Toplum Gönüllüleri Vakfı, UNICEF, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, HAYTAP, Koruncuk Vakfı gibi pek çok STK bulunuyor.

Yeni yıl coşkusunu paylaşma kültürüyle büyüterek STK’lara destek olmak için bu linke ya da Trendyol uygulamasında “Hizmetlerim” alanında yer alan Trendyol Pozitif Etki logosuna tıklayabilirsiniz. 

QNB Türkiye, QNB Plus sadakat programını tanıttıQNB Türkiye, QNB Plus sadakat programını tanıttıŞirket Haberleri
Deprem uzmanları uyardı! Beklenen Marmara depremi ne zaman olacak? İşte en riskli ilçeler...Deprem uzmanları uyardı! Beklenen Marmara depremi ne zaman olacak? İşte en riskli ilçeler...Gündem
GYODER iş gücü raporunu sektör STK’ları ile değerlendirdiGYODER iş gücü raporunu sektör STK’ları ile değerlendirdiŞirket Haberleri
Mevduat faizlerinde son durum: İşte 100, 250 ve 500 bin TL'nin aylık getirisiMevduat faizlerinde son durum: İşte 100, 250 ve 500 bin TL'nin aylık getirisiEkonomi

 

Şirket Haberleri
Migros, Gurmepack'le, geleneksel lezzetler ve dünya mutfağını tüketicilerle buluşturuyor
Migros, Gurmepack'le, geleneksel lezzetler ve dünya mutfağını tüketicilerle buluşturuyor
360 Sağlık, “Yılın Sosyal ve Sürdürülebilirlik Projesi” ödülüne layık görüldü
360 Sağlık, “Yılın Sosyal ve Sürdürülebilirlik Projesi” ödülüne layık görüldü
QNB Türkiye, QNB Plus sadakat programını tanıttı
QNB Türkiye, QNB Plus sadakat programını tanıttı
GYODER iş gücü raporunu sektör STK’ları ile değerlendirdi
GYODER iş gücü raporunu sektör STK’ları ile değerlendirdi
TurkNet, Beşiktaş Yıldız Spor Kulübü’nün forma sponsoru oldu
TurkNet, Beşiktaş Yıldız Spor Kulübü’nün forma sponsoru oldu
Ünlü sigorta devi Aviva, rakibini 4,6 milyar dolara satın alıyor
Ünlü sigorta devi Aviva, rakibini 4,6 milyar dolara satın alıyor