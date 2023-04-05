Trendyol, yerli üreticileri ve satıcıları global pazarlara taşımaya devam ediyor

Trendyol, yerli üretici ve satıcıların ürünlerini e-ihracat ile yurt dışındaki müşterilere ulaştırıyor. Almanya’daki müşterilerine özel açtığı trendyol.com/de ve İngilizce konuşulan ülkelerdeki müşterilerine özel açtığı trendyol.com/en siteleri üzerinden Türk üreticileri Avrupa'nın 27 ülkesiyle buluşturan Trendyol, ayrıca 90’a yakın global e-ticaret platformu aracılığıyla da yeri üreticileri farklı coğrafyalardaki müşterilere ulaştırıyor.

Afet bölgesindeki 35 bin satıcı e-ihracatçı olacak

Trendyol afet bölgesi için uzun vadeli ve kalıcı destek hedefliyor. Trendyol’un afet bölgesindeki satıcılarının 2022 yılındaki ticaret hacmi 10,5 milyar TL’ydi. Bu yıl için 16 milyar TL’lik ticaret hacmi hedefi koyduğu afet bölgesindeki satıcıların, bu hedefi yakalaması için çalışmalarını sürdüren Trendyol, depremden etkilenen bölgeye 3 yılda toplamda 70 milyar TL'lik ticaret hacmi sağlayacak.

Trendyol, afet bölgesindeki 35 bin satıcısını bu yıldan başlayarak yurt dışı satışlarına başlatma kararı aldı. Satıcılarını Almanya ve Azerbaycan başta olmak üzere tüm dünyada satış yapabilir hale getirmeyi planlayan Trendyol, bunun için de teknoloji, eğitim ve dil entegrasyonu başta olmak üzere her türlü desteği sağlamaya hazırlanıyor.

Afet bölgesinin en büyük aktarma merkezi olan ve yaklaşık 500 milyon TL’lik yatırımla planlanandan erken devreye alınan Trendyol Adana Aktarma Merkezi de, afet bölgesindeki satıcılar için önemli bir itici güç olacak.

E-ihracatta Birleşmiş Markalar Derneği ile iş birliği

Trendyol, Türkiye’nin en büyük işvereni ve ihracat gücü olan perakende sektörünü desteklemek amacıyla Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ile iş birliği kapsamında, BMD üyesi olan Türk markalarını global pazarlara taşıyor. Bu sayede Türkiye’ye döviz girişi artarken Trendyol’un global e-ticaret sitelerindeki ihracat payı da büyüyor.

Dijitalleşen satıcılar Trendyol ile büyüyor

E-ihracat planlarına hız veren Trendyol, Türkiye’deki yerli üretici ve satıcıları dijitalleştirerek onların daha çok müşteriye ulaşmalarına ve işlerini büyütmelerine destek oluyor. Platforma katılan satıcılara ilk günden itibaren teknoloji, pazarlama, finansman, operasyon ve eğitim alanında destek sağlanıyor. Trendyol, global dijital ekonomi için yerli üreticilerin dijitalleşmesine katkı sağlayarak onları e-ihracata da hazırlamış oluyor.

Türkiye'nin dört bir yanındaki yerli üreticiler ve satıcılar Trendyol sayesinde dijitalleşirken ürünlerini milyonlarca müşteriyle buluşturuyorlar. Özellikle Anadolu illerindeki satıcıların yeni müşteri gruplarına ulaşmalarını sağlayan Trendyol, satıcıların gelirlerinin artmasına ve işlerinin büyümesine önemli katkıda bulunuyor.

Her satıcıya özel e-ticaret danışmanı

Platforma katılan her üretici ve satıcıya özel e-ticaret danışmanları atanıyor, süreçler, operasyon ve performansları konusunda bu işletmeler düzenli olarak bilgilendiriliyor. Satıcılar, aynı zamanda tüm işlerini takip ettikleri satıcı paneli içerisindeki raporlar bölümü sayesinde hem kendisinin en çok satan ürünlerini hem Türkiye'de en çok satan ürünleri görebiliyor, satış artırıcı ve operasyonel süreçlerini iyileştirici aksiyonlar alabiliyor ve Trendyol satıcı paneli üzerinden kampanyalara katılabiliyor.

Yöresinden ürünler tüm Türkiye ile buluşuyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Trendyol iş birliğinde 2021 yılı sonunda hayata geçirilen “Yöresinden Ürünler Programı” kapsamında, Türkiye genelindeki Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiş coğrafi işaretli ürünler, Trendyol’da tüketiciyle buluştu. Yöresinden Ürünler Programı 2022 yıl sonu verilerine göre, programa bir yılda 143 yerel üretici ve satıcı katıldı. Yaklaşık 2 bin coğrafi işaretli ürün platformda satışa sunuldu ve 2022’de 54 bin adet coğrafi işaretli ürün satışı gerçekleşti. Program ile Anadolu’daki yerli üreticilerin gelirlerinin artmasına katkı sağlanırken, programa katılan coğrafi işaretli ürün satıcılarına, özel komisyon indirimi, reklam pazarlama desteği, operasyonel süreçlerde özel destek, Trendyol Akademi ile e-ticaret eğitimleri, kurumsal anlaşmalı fiyatlar üzerinden kargo gönderimi ve her bir satıcıya özel atanan e-ticaret danışmanları aracılığıyla geniş imkânlar sunuldu. Ayrıca, programa katılan satıcılar, Trendyol KOBİ Destek paketinden de yararlandılar.

Trendyol satıcılarının yüzde 97’si esnaf ve KOBİ’lerden oluşuyor

Trendyol, sürdürülebilir bir geleceğin bugün atılacak adımlarla mümkün olacağı inancıyla, Yöresinden Ürünler programıyla nesiller boyu geleneksel bilgiyle üretilen coğrafi işaretli ürünlere sahip çıkıyor. Büyükşehirlerde yaşayan ve yerel ürünlere ulaşmak isteyen Trendyol kullanıcıları bir tıkla üreticisinden yöresel ürünlere ulaşabiliyor. Danışmanlık şirketi SEAL’ın gerçekleştirdiği araştırmaya göre Trendyol satıcılarının yüzde 97’si esnaf ve KOBİ’lerden oluşuyor. Araştırma sonuçlarına göre Trendyol satıcıları, Trendyol’da satış yapmayan benzer firmalara kıyasla; Trendyol satışının gerçekleştiği ilk yıl yüzde 9.6, bir sonraki yıl ise yüzde 20 daha fazla satış yapıyor. Araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlar, Trendyol’un yerel üreticilere sağlayabileceği faydanın somut bir göstergesi olarak öne çıkarken, devam eden projelerle de yerel üreticileri büyütmek için çalışmalar sürüyor.