Trendyol’a görme engelliler için ‘Sesli Rehber’ özelliği geldi

E-ticaret platformu Trendyol, görme engellilere online alışveriş deneyiminin kapılarını açan EyeBrand sertifikasıyla, tüm ekosisteminde pozitif etki yaratmayı hedefleyen sürdürülebilirlik çalışmalarını yeni bir seviyeye taşıdı. Trendyol, BlindLook işbirliği ile görme engellileri aktif kullanıcılar olarak online alışveriş dünyasına dahil eden Sesli Simülasyon (audio simulation) teknolojisini e-ticaret kanallarına entegre etti.

Görme engelli tüketiciler, sunulan her ürün ve hizmeti yardıma ihtiyaç duymadan kullanabilmeleri için BlindLook tarafından geliştirilen sesli haritalama teknolojisi sayesinde Trendyol, görsel odaklı olan e-ticaret dünyasını Sesli Simülasyon ile görme engelliler için erişilebilir hale getirdi.

“Sosyal sorumlu dönüşümü hızlandırıyoruz”

Sürdürülebilirliği tüm boyutlarıyla değerlendirerek herkes için kapsayıcı ve uygulanabilir çözümler üretmek üzere çalıştıklarını belirten Trendyol Grubu Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz, “EyeBrand sertifikası ile BlindLook’un Görme Engelliler için Marka Ağı’na katılmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Müşterilerimize kusursuz bir e-ticaret deneyimi sunarak pozitif etki yaratmak bizim temel misyonumuz. Bu etkiyi daha eşit ve daha kapsayıcı bir dünya adına kullanarak ülkemizde 1 milyon, dünyada 285 milyon görme engelli bireyin özgürce hayata katılma hakkını destekliyoruz. Sesli rehber özelliği sayesinde artık görme engelliler, platformumuzda bulunan 200 milyonu aşkın ürünü inceleyebilecek, kendi kararlarını kendileri vererek kolay ve güvenilir alışveriş olanağından yararlanabilecekler. 30 milyonu aşkın müşterimizle Türkiye’nin en yüksek kullanıcı sayısına sahip EyeBrand sertifikalı e-ticaret platformu olmak bizim için gurur kaynağı. BlindLook iş birliğimizle, Sürdürülebilir Etki Planımız doğrultusunda hedeflediğimiz sosyal sorumlu dönüşümü hızlandırıyoruz.” diye konuştu.

“285 milyon görme engellinin hayatına dokunacak bir işe imza attık”

BlindLook kurucu ortakları Sadriye Görece ve Cihat Ersin Aydın ise şunları kaydetti: “EyeBrand ağımızın bir parçası olarak, Trendyol’un yapay zekâ destekli sesli özgürlük dünyamıza katılmasından dolayı çok mutluyuz. Ülkemizde 1 milyon, dünyada ise 285 milyon görme engellinin hayatına dokunacak bir işe imza attık. Biz BlindLook olarak, iletişimin yüzde 80 görme odaklı olduğu bu dünyada, görme engelliler için yüzde 100 ses odaklı bir dünya yaratıyoruz ve bunu gelişen teknolojiyi de içine katarak büyütüyoruz. Trendyol gibi kullanıcı sayısı yüksek, görme engelli bireylerin ihtiyaçlarına cevap verecek, e-ticaretin önemli bir markasıyla birlikte çalışmaktan dolayı çok mutluyuz.”