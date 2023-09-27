TSKB, ikinci merkezini Ankara'da açtı

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, iştirak şirketlerini de Ankara yerleşkesinde bir araya getiren banka, iş ortaklarına kurumsal bankacılık, yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetlerinin tümünü sunacak bir yapı kurdu.

Cumhuriyetin 100. yılında, Anadolu'da bölgesel kalkınmanın yeni merkezi olması hedeflenen Ankara ofisinin açılış törenine katılan TSKB yönetim kurulu üyeleri, üst yönetimi ve iştirak şirketlerinin genel müdürleri, tören öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında, Ankara ofisine geçen heyet, yönetim kurulu toplantısının ardından iş ortakları ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen açılış törenine katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, "Cumhuriyetimizin ikinci 100 yılında her yeni yatırımın sürdürülebilirlik prensiplerine göre yapılması ve yeşil dönüşümün hızla başarılması için etki alanımızı genişletme kararı aldık. Ankara'daki yeni kalkınma üssümüzün Türkiye'nin nitelikli ve sürdürülebilir büyüme rotasında önemli bir referans noktası olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

TSKB'nin net sıfır emisyonlu gelecek yolunda etkili bir çözüm ortağı olduğunu belirten Bilgiç, şunları kaydetti:

"2022'nin başından bu yana sendikasyon kredilerimiz ve 4. sürdürülebilir tahvil ihracımız da dahil olmak üzere, uluslararası kalkınma finansmanı kurumları, finansal kurumlar ve yatırımcılardan toplam 1 milyar 420 milyon dolar tutarında fonu ülkemize getirmenin gururunu yaşıyoruz. Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, iklim teknolojileri, döngüsel ekonomi ve cinsiyet eşitliği temalı bu kaynakların hemen hepsi kendi alanında ilkler içeriyor. Önümüzdeki dönem için de yeşil dönüşüm ve sermaye piyasaları odaklı yenilikçi kaynak anlaşmaları üzerinde çalışıyoruz.

Depremden etkilenen 11 ilimizi sürdürülebilirlik ilkelerine göre yeniden ayağa kaldırmak görevlerimiz arasında başı çekiyor. Uluslararası kalkınma finansmanı kurumlarından deprem temalı toplam 450 milyon dolarlık bir kaynak temini yönünde görüşmelerimiz sürüyor. Diğer yandan kalkınma alanındaki yetkinliğimizin kamu paydaşlarımızda kıymetli bir karşılığı olduğunu biliyor, uluslararası fon kaynaklarımızın büyük bölümünün devletimiz garantisi altında olmasından büyük bir onur duyuyoruz. Ankara açılımımızla beraber daha fazla etkileşim olanağı bulmak bizler için güçlü bir motivasyon unsuru. Son açıklanan Orta Vadeli Program'da da yer alan kalkınma ve yatırım bankacılığı hedefinin altını en başarılı şekilde dolduracağımıza inancımız sonsuz."