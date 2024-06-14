Tüpraş’tan Romanya atağı: İştiraki şirket satın alıyor

Tüpraş’ın iştirakı Entek, Romanya'da güneş enerjisi santrali projeleri için şirket satın alıyor.

Konuya ilişkin Tüpraş’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Bağlı ortaklığımız Entek Elektrik Üretimi A.Ş.'nin ("Entek") %100 pay sahibi olduğu Enspire Enerji Yatırımları ve Hizmetleri A.Ş. ("Enspire"), Romanya'da geliştirme aşamasındaki 214,26 MWm kapasiteye sahip olacak ve bir kısmı başvuru sürecinde olmak üzere güneş enerji santrali izinlerine sahip Eco Sun Niculesti S.R.L. ile geliştirilen projenin arazisine sahip Euromec-Ciocanari S.R.L. şirketlerinin sermayelerinin %100'üne denk gelen hisselerin, Econergy International Limited şirketinden, kapanış uyarlamasına tabi olmak üzere yaklaşık 32,9 milyon Euro şirket değeri üzerinden devralınmasına yönelik Pay Alım Satım Sözleşmesini imzalamıştır. Sözleşme uyarınca ilgili rekabet ve doğrudan yatırım otoriterleri izinlerinin alınması ve proje izinlerinin tamamlanarak projenin inşaata hazır hale getirilmesi gibi kapanış ön şartlarının tamamlanmasını takiben, şirketlerin payları Enspire'a devir olacaktır. Kapanışın 31 Ocak 2025 tarihine kadar tamamlanması öngörülmektedir.”