Tureks Turunç Madencilik, EBRD Uluslararası Danışmanlık Programı'nın üyesi oldu

AFYON/EKONOMİ

Marble Systems markasıyla halka arza hazırlanan Tureks Turunç Madencilik, bu yeni programın üyelerinden biri olarak EBRD’nin desteğiyle rekabetçi bir piyasa ekonomisinde işlerini etkin bir şekilde geliştirmek adına yeni adımlar atacak.

Olası yeni hedef pazarlarda büyüme stratejilerine destek olan bu özel programda hedef; Marble Systems’ın stratejileri ve hedeflerine odaklanarak, stratejik ve operasyonel iş planlarının daha fazla geliştirilmesine yardımcı olmak. 2023 yılında ABD ve Avrupa’da showroom ve depo yatırımlarına hız vererek cirosunu artırmayı hedefleyen Marble Systems, bu program desteğiyle hedeflerini büyütüyor.

5 kıtada, 30’dan fazla ülkeye Anadolu’nun doğal zenginliği mermeri ulaştıran, Marble Systems bu yeni projenin parçası olmasıyla birlikte, yeni pazarlara da açılmayı hedefliyor. Yaklaşık 38.000 m3’lük bir üretim kapasitesi bulunan Marble Systems, sürdürülebilirlik ilkesini ise tüm üretim süreçlerinin merkezinde tutuyor.