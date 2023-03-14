Turistler Avrupa’yı Erener’in otobüsleriyle geziyor

Esra Özarfat

BURSA - IVECO’nun Türkiye’deki ilk onaylı üst yapıcısı konumunda olan Erener, tamamen niş bir pazarda özellikle Avrupa turizm sektörünün talep ettiği, müşteriye özel, lüks, midi coach olarak adlandırılan çoğunlukla 9,5 - 10 metre uzunluğundaki otobüsler ve 7,76 - 9 metre aralığında seçenekleri olan midibüsler üretiyor. Erener Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Rengin Eren, Fransa’da bu alanda yüzde 65’lerin üzerinde pazar payına sahip olduklarını, ayrıca İtalya, Yunanistan, Almanya, Belçika, Norveç, Polonya, Hırvatistan, İngiltere ve İrlanda gibi bir çok Avrupa ülkesinde distribütörlükler aracılığıyla etkin olduklarını vurguladı.

Kendi markaları Glory ile turist otobüsleri alanında farklı bir alan oluşturduklarına işaret eden Eren, “Glory modelimizde Mercedes’in Atego kamyonunun dingil ve motorunun üzerine müşteri talepleri doğrultusunda özel tasarımız olan modelimizi inşa ediyoruz. İsteğe bağlı olarak araç içinde masa, televizyon, tuvalet, cam tavan gibi uygulamalar yapıyoruz.

Aynı uygulamaları IVECO 70C Daily şase üzerine yaptığımız Revolution modelimiz de bulunuyor. Satış noktalarımızdaki servis garantisiyle Mercedes’ten veya IVECO’dan orijinal tüm yedek parçalar rahatlıkla temin edilebiliyor” dedi. Avrupa’da turist otobüslerinin gruplardaki kişi sayısına göre belirlendiğini ifade eden Rengin Eren, Glory ve Revolution gibi modellerin 39 kişiye kadar turist kafileleri için tercih edildiğini, büyük otobüslere göre, şehir içinde hareket kabiliyetlerinin fazlalığıyla öne çıktıklarını söyledi.

BUSWORLD’de lansmana hazırlanıyor

2023 Ekim ayında düzenlenecek olan, otobüs endüstrisinde dünyanın en önemli buluşma noktalarından birisi olan BUSWORLD Belçika fuarına, bu yıl da katılacaklarını kaydeden Rengin Eren, yeni bir araç lansmanına hazırlandıklarını duyurdu.

Dünyada elektrikli araçlarda yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Eren, elektrikli ve gazlı (CNG) IVECO’lar üzerinde çalıştıklarını ve bu fuarda araçların lansmanını yapacaklarını bildirdi. Lüks tüketime yönelik araçların yanı sıra şehir içi toplu taşıma, personel, okul taşımacılığına yönelik modeller de ürettiklerinin altını çizen Rengin Eren, Avrupa’da karoseri işi yapan fabrikaların belli modellerinin üreticisi olduklarını da anlattı.

Eren şu bilgileri verdi: “Fransa ve Birleşik Krallık’a distribütörlerimiz aracılığıyla tamamen kendi patentli modelimizi satıyoruz. Polonya ve İtalya gibi birkaç ülkede de farklı üst yapıcı firmaların, bazı modellerinin ve onlar için özel olarak tasarladığımız modellerin üreticisi durumundayız. Ayrıca tüm modellerimizin homoligasyon testlerini de yapıyoruz. Tasarımın ötesinde mühendislikten, trafiğe çıkış belgesine kadar kapsamlı bir hizmet veriyoruz. Bu alanda ciddi bir mühendislik altyapısına sahibiz. Tedarik zincirini oluştururken Avrupa’da servisi olmasına ve uluslararası akreditasyon belgelerine sahip olmasına dikkat ediyoruz.”

“İnce işçilikten hoşlanan müşterilere hitap ediyoruz”

İspanya, Portekiz, Romanya gibi ülkelerde de bu alanda üretimler olduğuna değinen Rengin Eren, “Ancak bizim gibi lüks ve özellikli araçlar Avrupa’da üretilemiyor. Araçta ayrıntı ve teknik donanım ne kadar artarsa üretim süreci de o kadar uzuyor. Bizim de terminlerimiz araç çeşidine bağlı olarak 6 ile 16 hafta arasında değişiyor.

Üretimimiz tamamen yapılan rezervasyonlar üzerinden ilerliyor. Yani üretilecek aracın üretim planlaması aylar öncesinden yapılıyor. Sıra bekleyen birçok müşterimiz var. Üretimimizin tamamı ihracata yönelik. Avrupa’da tanınan bir markayız. Karoseri sektöründe kalite ve işçilik noktasında fark oluşturuyoruz. Kaliteyi seven ve ince işçilikten hoşlanan müşterilere hitap ediyoruz” dedi. Eren, tecrübeli ve alanında uzman kadrolarıyla 5 bin metrekarelik alanda üretim yaptıklarını söyledi.