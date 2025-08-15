  1. Ekonomim
Turizm devinden Türkiye'ye güzel haber!

Avrupa’nın turizm devi TUI, Türkiye ve Yunanistan’da yaz sezonunu kasım ayına kadar uzatma planlarını devreye aldı.

Turizm devinden Türkiye'ye güzel haber!
Avrupa’nın önde gelen turizm devlerinden TUI, Türkiye ve Yunanistan’da turizm sezonunu kasım ayına kadar uzatma hedefiyle çalışmalarını hızlandırdı.

CEO Sebastian Ebel, iklim şartlarının elverişli, küresel talebin ise güçlü olduğunu vurgulayarak, “Bu dönemde Yunanistan ve Antalya’da hava muhtemelen çok iyi olacak. Otellerle sürekli iletişim halindeyiz ve kendimizi bu çabanın ilham kaynağı olarak görüyoruz” dedi.

Şirket, Ekim ve Kasım aylarında da tesislerin açık kalabilmesi için yerel işletmeler ve otelcilerle ileri düzeyde görüşmeler yürütüyor. TUI’nin stratejisi, daha sakin dönemlerde seyahat etmek isteyen gezginlere cazip fiyatlar, daha az kalabalık ortam ve uygun hava koşulları sunmayı amaçlıyor.

Ebel’in açıkladığı verilere göre, Birleşik Krallık pazarı 2025 yazı için şimdiden yüzde 89 oranında satıldı. Grup genelinde de Ekim ayını kapsayan yaz dönemi için yüzde 90 oranında satış gerçekleşti.
Şirket, henüz büyük ölçüde keşfedilmemiş olan şehir tatili pazarını Ekim-Kasım dönemi için önemli bir büyüme alanı olarak görüyor.

İklim değişikliğinin iyi hava dönemlerini uzatmasıyla birlikte TUI, Türkiye ve Yunanistan’ı yalnızca yaz aylarında değil, sonbaharda da en popüler destinasyonlar arasına yerleştirmeyi planlıyor.

