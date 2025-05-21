THY, Red Hat OpenShift AI ile havacılıkta yapay zeka destekli inovasyona öncülük ediyor

Dünyanın önde gelen açık kaynak çözümleri sağlayıcısı Red Hat, Türkiye'nin lider havayolu şirketi Türk Hava Yolları'nın veri ve yapay zeka odaklı bir kuruma dönüşmesine yardımcı olması için Red Hat'i seçtiğini duyurdu. Red Hat OpenShift AI ve Red Hat OpenShift'i kullanan Türk Hava Yolları, saatler yerine dakikalar içinde yeni geliştirme ortamları oluşturabiliyor. Proje ile, kurum içindeki veri bilimciler kurum genelindeki verileri daha etkin kullanabilir hale gelirken, uygulama dağıtım süreçlerinin hızı da iki katına çıktı.

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları; Avrupa, Asya, Okyanusya, Afrika ve Amerika kıtalarında 353 noktaya tarifeli seferler düzenleyen geniş bir küresel ağa sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 90.000 çalışanı ile Türk Hava Yolları, hem işletmeden tüketiciye (B2C) hem de işletmeden işletmeye (B2B) segmentleri de dahil olmak üzere çok çeşitli müşterilere hizmet sunuyor.

Açık kaynaklı yapay zeka platformları aracılığıyla ölçeklenebilirlik

Türk Hava Yolları, yapay zeka yardımıyla tüm süreç ve hizmetlerinde operasyonel verimliliği yükseltmeyi, teknik bakımı optimize etmeyi, çalışan verimliliğini artırmayı ve hem çalışan hem de müşteri memnuniyetini artırmayı amaçladı. Bu hedefi desteklemek için de kapsamlı ölçeklenebilirlik ihtiyacı ve açık kaynak yapısı nedeniyle Red Hat'i seçti. Açık kaynak teknolojisi, Türk Hava Yolları için tek tedarikçiye bağımlı olmaktan kaçınmanın yanı sıra, hem tahmine dayalı hem de üretken yapay zekaya (gen AI) yönelik talep arttıkça taşıyıcının hibrit bir bulut ortamına geçme konusundaki uzun vadeli hedefini karşılamaya yardımcı olmak için kilit öneme sahipti.

Türk Hava Yolları, Red Hat Consulting ile işbirliği yaparak Red Hat OpenShift AI ortamını hayata geçirdi ve özel geliştirme ortamları oluşturma, AI modelleri ve işlem hatları için otomatik dağıtım, özel izleme ve uyarılar dahil olmak üzere mevcut sistemler ve gereksinimlerle entegre edebildi. Altyapı ekipleri, yeni uygulamaları yenilerken veya oluştururken, ek entegrasyon avantajları için dünyanın önde gelen kurumsal Linux platformu Red Hat Enterprise Linux'u kullandı.

Red Hat OpenShift AI’ın kaynak sağlama ve otomatik ölçeklendirme yetenekleri sayesinde projelerin ölçeklenmesi artık otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Bu da operasyon ekiplerinin katma değerli projelere odaklanmasına olanak tanıyor. Gömülü izleme sistemleri, hataları otomatik olarak gidererek hem zaman kazandırıyor hem de ekiplerin daha bağımsız çalışmasını sağlarken bakım maliyetlerini azaltıyor. Kaynakların yeniden tahsisi konusundaki engeller ortadan kalktığı için artık birden fazla veri bilimcisi aynı veri setlerini eşit şekilde kullanabiliyor. Red Hat OpenShift üzerinde çalışan sistemle, mühendisler için özel ortamlar saatler yerine dakikalar içinde oluşturulabiliyor. Bu sayede ekipler, yeni teknolojileri hızla keşfederken yenilik yapma fırsatı da yakalıyor.

Günlük yapay zeka gerçek oldu

Türk Hava Yolları için ekiplerin yapay zekayı günlük operasyonlarında kullanabilmesini sağlamak büyük bir öncelikti. Amaç, kendi yapay zeka projelerini geliştirebilecek yeni nesil bir "vatandaş veri bilimcisi" profili oluşturmaktı. Yeni platformla birlikte hem iş birimleri hem de veri ekipleri sistemlere çok daha kolay erişip geliştirme yapabiliyor. Turkish Technology tarafından yürütülen yapay zeka projeleri, gelir artışı sağlarken operasyonel maliyetleri düşürmeyi hedefliyor. Bu dönüşümün bir parçası olarak Red Hat OpenShift AI kullanımı, uygulama aşamasındaki verimliliği de artırdı ve süreci daha etkin hale getirerek uygulama hızını iki katına çıkardı.

Açık kaynaklı yapay zeka platformu için Red Hat'i seçen Türk Hava Yolları, hizmetlerini aşağıdaki şekillerde geliştirmeyi başardı:

● Havayolu bileti satışlarında daha doğru dinamik fiyatlandırma ve operasyonel verimlilik sağlandı

● Türk Hava Yolları, ister müşteri kart ödemeleri ister Miles&Smiles sadakat programı üzerinden olsun, dolandırıcılığı önlemeye yönelik gelişmiş modeller sayesinde işlemleri daha yüksek doğrulukla tarayabiliyor. Dinamik fiyatlandırma modellerinin doğruluğunun artırılması, bilet satışlarını daha etkili yönetme imkanı sunuyor.

● Müşteri hizmetleri tarafında ise, Red Hat OpenShift AI üzerinde çalışan ve açık kaynaklı büyük dil modelleriyle desteklenen sohbet robotları devreye alındı. Bu sistemler, hem müşteri memnuniyetini artırıyor hem de çalışanların verimliliğine katkı sağlıyor.

● Operasyonel tarafta, uçuş rotaları, uçak özellikleri ve yakıt tüketimini dikkate alan ayrıntılı atama optimizasyon modelleri sayesinde, her rota için en uygun uçağın seçildiği doğrulanabiliyor. Bu da yakıt tüketiminde önemli ölçüde tasarruf sağlıyor.

● Ayrıca, operasyonlara dair daha sorunsuz bir hizmet sunmak amacıyla yer planı tahmini, blok zaman tahmini ve zamanında performans (OTP) tahmini gibi alanlarda performans iyileştirmeleri yapıldı. Böylece operasyon ekipleri, olası gecikmeler karşısında proaktif şekilde hareket ederek aksamaların önüne geçebiliyor.

Türk Hava Yolları’nda yapay zeka girişimleri halihazırda 60’tan fazla aktif modeli kapsıyor ve geliştirme aşamasında en az 40 model daha bulunuyor. Şu anda 200’ün üzerinde Türk Hava Yolları çalışanı yapay zeka tabanlı projeler üzerinde çalışıyor ve bu sayının önümüzdeki dönemde daha da artması bekleniyor. Red Hat, Türk Hava Yolları çalışanlarının platforma olan güvenini artırmada ve bu teknolojinin kullanımını yaygınlaştırmada önemli bir rol oynadı. Ayrıca veri bilimcilerin Red Hat OpenShift AI ve Red Hat OpenShift’i etkin şekilde kullanmalarını destekleyerek ekipler arası engellerin kaldırılmasına ve yeni iletişim kanallarının açılmasına katkı sağladı. Tüm organizasyonda, yeni teknolojilerle denemeler yapma ve yenilik üretme konusunda daha açık bir yaklaşım benimsendi. Bu kültürel dönüşüm, Türk Hava Yolları’nın gelecekteki hedeflerini ve büyümesini destekleyecek güçlü bir zemin oluşturuyor.