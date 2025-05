TURYİD ve Make-A-Wish Türkiye’den anlamlı iş birliği: Menüde bu kez umut var

Make-A-Wish Türkiye/Bir Dilek Tut Derneği, dilek gerçekleştirme hizmetlerinin önemini ortaya koyan 2024 Prevalans Araştırma Raporu’na göre Türkiye’de 3-17 yaş aralığında her yıl yaklaşık 15 bin 246 çocuk, hayati risk taşıyan tıbbi durumlarla karşılaşıyor. Riskli hastalıklarla mücadele eden çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürerek iyileşme süreçlerine umut olan uluslararası oluşum Make-A-Wish Türkiye ve Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) riskli hastalıklarla mücadele eden çocuklara destek olmak için yeni bir sosyal sorumluluk kampanyasını hayata geçirdi. Türkiye’nin önde gelen gastronomi işletmelerinin destek verdiği proje ile riskli hastalıklarla mücadele eden çocukların dileklerini gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. 26 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, TURYİD üyesi restoran işletmelerinin gönüllü katılımıyla Make-A-Wish Türkiye’nin faaliyetlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Wish Dish: Umut Dolu Bir Menü

TURYİD üyesi restoranlar, kendi menülerinden seçtikleri bir yemeği “Dilek Tabağı /Wish Dish” olarak belirliyor. Bu özel yemeğin geliri, 25 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren Make-A-Wish Türkiye’ye bağışlanarak, riskli hastalıklarla mücadele eden çocukların dileklerinin gerçekleştirilmesine destek sağlıyor. Gerçekleştirilen her dilek, çocukların tedavi süreçlerine psikolojik katkı sunarken, aileleri için de motivasyon kaynağı niteliği taşıyor.

Restoranların gönüllülük esasıyla katıldığı kampanyaya farklı süre seçenekleriyle destek verilebiliyor. Katılım seçenekleri arasında bir günlük, bir haftalık, bir aylık, bir yıllık ya da süresiz destekler yer alıyor.

Kampanyanın önemli günlerinden biri ise her yıl dünya genelinde kutlanan 29 Nisan Dünya Dilek Günü oldu. Make-A-Wish Türkiye/ Bir Dilek Tut Derneği 2025 yılı hedefi olan 360 çocuğun dileğini gerçeğe dönüştürmek için etkinlikler düzenlemeye başladı. Bu kampanyayla, Türkiye’de daha fazla çocuğa ulaşmanın yanı sıra, sektörün sosyal etki yaratması da sağlanmış oluyor.

"Türkiye’de her yıl 15 bin çocuk, riskli hastalıklarla mücadele ediyor”

Make-A-Wish Türkiye/Bir Dilek Tut Derneği, dilek gerçekleştirmenin Türkiye’deki durumunu ve hayati risk taşıyan hastalıklarla mücadele çocukların hastalık gruplarını inceleyen 2024 Prevalans Araştırması raporunu geçtiğimiz günlerde yayımladı.

Rapora göre; Türkiye’de 3-17 yaş arası yaklaşık 17 milyon çocuktan oluşan toplam nüfus içinde her yıl 15 Bin 246 çocuk hayati tehlikesi bulunan tıbbi durumlarla mücadele ediyor. Bu rakam, her 100 bin çocuk arasında 91 yeni uygun vaka anlamına geliyor.

Rüyasında çilek bahçelerinde yürüdüğünü gören ya da en sevdiği futbolcuyla, oyuncuyla tanışmak isteyen çocukların dilekleri gerçeğe dönüştürülerek iyileşme süreçlerine umut aşılanıyor. Make-A-Wish kriterlerine göre gerçekleştirilebilir dilek kapsamındaki vaka sayısı, 332.664 olarak açıklanıyor. Çocukların hastalık gruplarına bakıldığında ise 4 Bin 771 yıllık yeni vaka sayısıyla yüzde 31 oranına denk gelen Nöroloji ilk sırada yer alıyor. Liste sırasıyla 3 bin 964 yıllık yeni vaka sayısıyla Onkoloji (yüzde 26), 2 bin 456 yeni vaka sayısıyla Hematoloji (yüzde 16), bin 783 yıllık yeni vaka sayısıyla Nefroloji (yüzde 12), 556 yıllık yeni vaka sayısıyla Organ Nakilleri (yüzde 4), Solunum Hastalıkları (yüzde 3), Endokrinoloji ve Metabolik (yüzde 3), Romatoloji (yüzde 3), Genetik (yüzde 2), İmmünoloji ve Enfeksiyon (yüzde<1), Kardiyoloji (yüzde<1) şeklinde devam ediyor.

Katılımcı işletmeler ve wish dish listesi

The Gallıard Vadi İstanbul – The Gallıard Metropol – Caffé Nero – Sunset Grill&Bar – Ful. Bistro – Casa Lavanda Boutique Hotel & Restaurant – Tickerdaze İstanbul Havalimanı – Tickerdaze Adnan Menderes Havalimanı – Tickerdaze Esenboğa Havalimanı – Develi Restoran – Grill Prime – Brasserıe Prıme – Whıte Burger By Serhat Doğramacı – Nalıa Karadeniz Mutfağı Bostancı Şubesi – Swıssotel The Bosphorus - Madhus Restaurant – Köşebaşı Cadde – Köşebaşı Levent – Lokanta Safderun – Ken Sushi And More Kanyon – Ristorante Umberto-Kanyon – 21 Masa – Tola Restaurant – Paper Moon – Next Republıc Restaurant – Butterfly Chocolate - İstinyepark – Butterfly Chocolate - Akmerkez – Butterfly Chocolate - Galataport – Divan Pub Kanyon – Morını İstanbul – Epoca İstanbul – Clove İstanbul – Kıyı Restaurant – Sayfiye - Alaçatı – Mavi Balık – Huqqa – Beymen Brasserie – Fabrice Restaurant - Marine Alaçatı – Fabrice Restaurant - İstinyepark İzmir – Fabrice Restaurant - Hilltown İzmir – Big Chefs Vadi İstanbul Şubesi – Monochrome Bomontiada – Kiva Bomontiada – Tavuk Dünyası - Koçtaş Kartal Şb. – Terra Pizza – Hünkar Restaurant Etiler.