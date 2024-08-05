Türk ortaklık MEE 36 milyon Euro’luk NATO ihalesi aldı

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

MIA Teknoloji, E4E Elektronik Mühendislik ve ETES teknolojik sisteminin kurduğu MEE İş Ortaklığı NATO’nun 36 milyon Euro tutarındaki ihalesini kazanma başarısı gösterdi. Şirketin ürünü deniz kuvvetleriyle havadan erken uyarı sistemleri arasında bağlantı kuruyor. Gemi Sahil Gemi Muharebe (SSSB/Spip Shore Ship Buffer) sistemini Yunanistan, Birleşik Krallık ve Hollanda kullanacak. İhaleye kazanan MEE İş Ortaklığı yöneticileri Ankara’da savunma sanayi sektörü ve basın mensuplarına yönelik bilgilendirme toplantısı yaptılar.

Toplantıda konuşan MİA Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gökhan Beltekin, bunun NATO’nun açtığı ihalelerde tek kalemde bir Türk şirketinin kazandığı en büyük ihale olduğunu söyledi. İhalenin ön hazırlık, katılım ve değerlendirme sürecinin 22 ay sürdüğünü belirten Beltekin, çok kuvvetli rakiplerini geride bırakma başarısı gösterdiklerini kaydetti.

Sözleşmenin 25 Temmuz’da Hollanda The Hague’de bulunan NATO tesislerinde imzalandığını ifade eden Ali Gökhan Beltekin, SSSB’nin özetle hava erken uyarı sistemiyle deniz kuvvetlerinin bilgi alışverişini destekleyen bir sistem olduğunu aktardı. Bu ihalenin kazanılmasının sadece MEE iş ortaklığı değil Türk savunma sanayinin bir başarısı olduğunu dile getiren Beltekin, projenin 5 yıl süreceğini ve sistemin Birleşik Krallık, Hollanda ve Yunanistan’da 22 lokasyonda kullanılacağını ifade etti.

“NATO’nun diğer proje ihalelerine de katılacağız”

MIA Teknoloji’den yapılan açıklamada ise çoğunluk hissesine sahip olduğu belirtilirken, şirketin sağlık, güvenlik, yapay zeka ve IoT sektörlerindeki yetkinliklerini bu projeyle birlikte savunma sanayi ve haberleşme sektörlerine de yansıtacağı bildirildi. Açıklamada NATO’nun yeni üyesi ülkeler ve diğer ülkeler için açacağı SSSB proje ihalelerine de katılmanın planlandığının altı çizilerek, “MEE İş Ortaklığı üyeleri olarak bizler NATO üyesi 3 kritik ülkede bu proje vasıtasıyla kazandığımız bilgi birikim ve deneyimi özellikle kendi ülkemiz olan Türkiye’deki SSSB projesine de yansıtmayı arzu etmekteyiz” ifadeleri kullanıldı.

SSSB sistemi nedir?

SSSB sistemi, NATO Hava Savunma Yer Sistemi (NADGE), Havadan Erken Uyarı(AEW) sistemleri ve Deniz Kuvvetleri arasında mevcut taktik bilgi alışverişini destekleyen Link 1, Link 11, Link 11B sistemlerine, en güncel teknoloji olan Link 22 özelliği kazandıracak gerçek zamanlı bir sayısal veri bağlantı sistemi olarak tanımlanıyor.