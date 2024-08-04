  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan'a seyahat uyarısı
Takip Et

Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan'a seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki güvenlik durumumun hızlı bir şekilde bozulması ihtimali nedeniyle, vatandaşlardan elzem olmadığı sürece Lübnan'a seyahat etmekten kaçınmaları ve hali hazırda Lübnan'da bulunan vatandaşların mümkünse ülkeden ayrılmalarını tavsiye etti.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan'a seyahat uyarısı
Takip Et

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki son gelişmeler nedeniyle, Lübnan'daki güvenlik durumunun hızlı bir şekilde bozulması ihtimali olduğu vurgulandı.

Türk vatandaşlarının "elzem" olmadığı sürece Lübnan'a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edilen açıklamada, "Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızın ise tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri ve Lübnan’da kalmaları elzem olmayanların mümkünse ticari uçuşlar halen devam ederken Lübnan’dan ayrılmaları tavsiye olunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca gelişmelerin Bakanlık ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'nin resmi internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesinin yararlı olacağının altı çizilerek, acil durumlar için elçiliğin telefon numarasına yer verildi.

Zelenski açıkladı! Ukrayna ilk F-16 jetlerini teslim aldıZelenski açıkladı! Ukrayna ilk F-16 jetlerini teslim aldıDünya

 

Rusya, Ukrayna'da bir yeri daha ele geçirdiRusya, Ukrayna'da bir yeri daha ele geçirdiDünya

 

Gündem
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bagaj hizmetlerinde aksaklık yaşanıyor
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bagaj hizmetlerinde aksaklık yaşanıyor
Trabzonspor kurucusu ve eski başkanı Ahmet Salih Erdem vefat etti
Trabzonspor kurucusu ve eski başkanı Ahmet Salih Erdem vefat etti
CHP Tüzük Kurultayı, 6-9 Eylül'de toplanacak
CHP Tüzük Kurultayı, 6-9 Eylül'de toplanacak
Bolu Dağı geçişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Bolu Dağı geçişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Manisa'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Manisa'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Hakan Fidan Refah Sınır Kapısı'nda: 100 metre ötede insanlık trajedisi yaşanıyor
Hakan Fidan Refah Sınır Kapısı'nda: 100 metre ötede insanlık trajedisi yaşanıyor