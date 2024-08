KalDer üyleri, Yaşar Üniversitesi’nde indirimli lisansüstü eğitim alabilecek

Takip Et

İZMİR / EKONOMİ

İmzalanan protokol kapsamında KalDer üyesi firmaların çalışanları lisansüstü eğitimlerini Yaşar Üniversitesi’nde yüzde 25 indirimli alırken, özel sertifika programlarına dahil olabilecekler. Ayrıca, Yaşar Üniversitesi öğrencileri de KalDer üyesi firmalarda staj ve kariyer imkanlarından yararlanacak.

İş birliği protokolü Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller ile KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ünlü tarafından imzalandı. İmza töreninde konuşan KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ünlü, üniversite sanayi iş birliğini hayata geçirmek için bu protokolü imzaladıklarını söyledi. Ünlü, “Yaşar Üniversitesi ile protokolümüzü imzaladık. Lisansüstü eğitim programlarından yüzde 25 indirimli olarak yararlanacağız. Firmalarımıza yönelik olarak özel eğitimlerden yararlanma imkânımız olacak. Firmalar AR-GE çalışmaları kapsamında üniversitemizden destek alacaklar. Özel projelerde üniversite ile çalışma imkanları olacak. Ayrıca üniversitemizin etkinliklerine katılacağız. Biz de üniversite öğrencilerine staj ve işletmelerimizde kariyer olanakları sunacağız. Çok fayda sağlayacak olan protokol ile üniversite sanayi iş birliğinde önemli bir aşama kaydedeceğimize inanıyorum” dedi.

“Eğitimler çalışanların kurumlarına katkısını artırıyor”

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller ise sanayide eğitimli iş gücünün değerinin her geçen gün arttığını, her sektörde nitelikli iş gücüne ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, üniversite olarak bu konuda sanayi ile her zaman iş birliği içinde olduklarını söyledi.