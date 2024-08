MerPort Lojistik, mermer ve dökme maden yüklemelerine başladı

ADNAN AÇIKGÖZ / MERSİN

Mersin MerPort Lojistik, Uluslararası Mersin Limanı ve Mersin Serbest Bölgesi’ne 600 metre mesafedeki yerleşkesinde sektöre çözüm ortaklığı sunuyor. 127 bin metrekare özel parke taş kaplamalı konteyner depolama alanı, 8 bin metrekarelik parke taş konteyner yükleme-boşaltma sahası, 2 bin metrekarelik kapalı sundurma ve bin metrekarelik kapalı depolama alanında 17 bin 700 TEU konteyner konaklama ve yıllık 550 bin TEU elleçleme kapasitesiyle bölgenin en büyük kara terminali olan Mersin MerPort Lojistik, sektörün yenilikçi adresi olmayı sürdürüyor.

Operasyon sahasına getirilen her yükü elektronik sistemlerle takip eden MerPort, yük bilgilerini müşterilerle anlık paylaşıyor. Dijital ortamdaki verileri çok kısa sürede kendi sistemlerine entegre eden müşteriler, kargolarını kolaylıkla takip edebiliyor. Müşteri memnuniyetini en üst düzeye taşımak için ‘Aklında kalmasın, MerPort’ta kalsın’ sloganını geliştiren MerPort, deposunda yaptığı iç yükleme ve boşaltmalarda her bir konteyner mal değerini, 100 bin dolara kadar sigorta teminatı altında tutuyor.

Öncü yaklaşımla garantili hizmet

Mersin’in konteyner elleçlemenin yanı sıra mermer ve dökme yük konusunda da önemli bir aktarım merkezi olduğunu dile getiren MerPort Lojistik Genel Müdürü Murat Fazlı Bilik, talepler doğrultusunda attıkları adımlara bir yenisini daha eklediklerini kaydetti.

Yakın zamanda kasalı ve blok mermer ile dökme maden yüklemelerine başladıklarını anlatan Bilik, “Kasalı mermer taşımacılığında güvenilir ve kaliteli hizmet sunuyoruz. Kasalı mermer taşımacılığı, özellikle kırılma riski durumlarında tercih edilen bir yöntem. Bu hassas yükleri en modern ve güvenilir ekipmanlarla taşıyarak müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Uzman ekiplerimiz, her bir adımı özenle planlanmış olan kasalı mermer taşımacılığı sürecini titizlikle yönetiyor. Mermer blokları veya plakaları özel olarak tasarlanmış kasalara sabitliyor, taşıma sırasında herhangi bir zarar görmeden hedef noktaya ulaştırılmasını sağlıyoruz. Doğanın en değerli taşlarından biri olan blok mermerin de hassas taşınması gerektiğini biliyoruz. Her aşamada kalite ve güvenirlik standartlarını en üst seviyede tutuyoruz. Dökme maden taşımacılığında ise sıradanlıktan uzak, öncü bir yaklaşım benimsiyoruz. Taşıdığımız her dökme maden yükü, titizlikle planlanan ve yönetilen bir süreçten geçiriyoruz. Modern lojistik yöntemlerimizle donatılmış filomuz yüksek kapasite ve verimlilik sağlarken, her aşamada güvenirlik ve hassasiyet garanti ediyoruz” dedi.

“Cam tavanları kırmaya devam edeceğiz”

Sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da öne çıkan MerPort, sektörün TIR sürücüsü sorununa çözüm olmak üzere hayata geçirdiği ‘Lojistiğin Kalbi Mersin’ projesiyle hayatlara dokunmayı sürdürüyor. İş garantili eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlerin MerPort bünyesinde ve sürücü talep eden şirketlerde çalışmaya başladığını belirten Murat Fazlı Bilik, “Kursun ilk etabını başarıyla tamamlayan 15 TIR şoförü geçtiğimiz aylarda iş başı yaptı. Sektörümüzde daha fazla yer almaları için projemizde kadınlara özel kontenjan oluşturduk. Bu sayede, firmamızda 2 çocuk annesi Yeliz Duman’ı istihdam etmeye başladık. Kendisine özel tasarladığımız pembe renkli çekicisiyle konteyner taşıyan Yeliz Hanım farklılık oluşturdu. Sektörümüzdeki cam tavanları kırmaya, kadınlara pozitif ayrımcılık sağlamaya devam edeceğiz. Yeni dönem eğitimlerinin başlaması için katılımcı sayısının yüzde 25’inin kadın olması şartını koyduk. Bulundukları ortama düzen getiren kadınlar, lojistikteki erkek egemenliğini kırmaya aday” diye konuştu.