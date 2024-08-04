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Eski Bakan Berat Albayrak, yeni bir vakıf kurdu

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Turkuvaz isimli bir vakıf kurdu. Söz konusu vakfın yönetim kurulunda Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak ile Kübra Kalyoncu da yer alıyor.

Haber Merkezi
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Eski Bakan Berat Albayrak, yeni bir vakıf kurdu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak ve Ömer Faruk Kalyoncu, "Turkuvaz" isimli vakıf kurdu.

Vakfın yönetim kurulunda Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak ile Kübra Kalyoncu da yer alıyor.

Mal varlığı 500 bin TL olan vakfın amacı “Basın, yayın, medya, iletişim, kültür ve eğitim etkinliklerinde bulunmak ve bu alanların gelişimine destek olmak, eğitici, sosyal, kültürel faaliyetleriyle ülkemizin gelişimine katkıda bulunmaktadır” şeklinde açıklandı.

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