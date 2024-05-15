Türk savunma sanayisinde sessiz güç HKTM

SÜHEM BEYAZ / KOCAELİ

Türkiye'nin savunma sanayisi, sürekli gelişim ve genişleyen ihracat kapasitesiyle küresel bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Bu gelişimin arkasında, tecrübeli ve yenilikçi firmaların önemli bir rolü bulunmaktadır diyen HKTM Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Atıl, “25 yıllık deneyimimizle savunma sanayisine katkı vermeye devam ediyoruz” dedi. Atıl, ayrıca, HKTM’nin uzun yıllara dayanan projeleri ve teknolojik yenilikleri ile Türkiye'nin mavi vatan savunmasına önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Özellikle deniz savunma sistemleri alanında birçok başarılı projeye imza attıklarını belirten Atıl, “Projelerdeki gizlilik sebebiyle kamuoyuna genellikle doğrudan detayları açıklanmayan ancak sektör içinde bilinen birçok projeyi hayata geçirdik. Sektör içerisindeki bilgiler ve savunma sanayii raporları HKTM'nin sahip olduğu derin teknik uzmanlığını ve kapsamlı faaliyetlerini göstermektedir. Firmamızın bu alanda düşük profilde tutulması, stratejik bir tercih olarak değerlendirilebilir. HKTM, savunma sanayisinde adı daha az duyulan ancak önemli projelerde etkin roller üstlenen bir firma olarak öne çıkmaktadır” dedi.

HKTM, hem ulusal hem de uluslararası arenada önemli rol oynamakta

Türkiye'nin savunma sanayi ihracatında da HKTM'nin etkisi göz ardı edilemez diyen Tunç Atıl, “Büyük savunma sanayi firmaları ile iş birlikleri kurarak uluslararası alanda tanınan projelerle Türkiye'nin savunma ihracatını artırıyoruz. Türk savunma sanayisinin son yıllarda kaydettiği ihracat artışları da bu tür firmaların ürün ve hizmet kalitesini gözler önüne sermektedir” ifadelerini kullandı. Atıl, HKTM’nin aynı zamanda birçok sektörde edindiği deneyimlerle farklı alanlarda yenilikçi çözümler sunduğunu belirtti. Atıl, bu çapraz sektörel deneyimin, firmanın karmaşık savunma sistemleri geliştirme kapasitesini artırmakta ve Türkiye'nin savunma sanayisine olan katkılarını çeşitlendirmekte olduğunu söyledi. Türkiye'nin savunma sanayisinde sessiz ama güçlü bir oyuncu olan HKTM, hem ulusal hem de uluslararası arenada önemli bir rol oynamaktadır. Firma, teknolojik yetenekleri ve geniş sektörel deneyimiyle Türkiye'nin savunma sanayisinin geleceğine yön veren önemli firmalar arasında yer almaya devam etmektedir.